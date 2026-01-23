Когда дети 'залипают' в гаджетах. Известный психиатр раскрыл нетрадиционные методы, которые реально помогают вернуть любовь к чтению

Современные дети все больше времени проводят в гаджетах и виртуальном мире. Постоянное скроллинг видео и TikTok, короткие кадры и игры часто затрудняют концентрацию и уменьшают время на живое общение. Можно ли вернуть детям способность внимательно слушать и сосредотачиваться на длинных текстах – и как это сделать?

Видео дня

Известный психотерапевт Олег Чабан утверждает: конкурировать с интернетом чрезвычайно сложно, но возможно, если начать с раннего возраста. Он советует не ограничивать детей строгими запретами, а предлагать живые альтернативы. Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Конкурировать с интернетом чрезвычайно сложно, – говорит Олег Чабан. – И даже не столько с самим интернетом, как с непрерывной сменой картинок, быстрыми кадрами, видеоиграми, которые мгновенно захватывают внимание. Это настоящий вызов для родителей. И начинать формировать навыки сосредоточения нужно с раннего возраста. Иногда – из-за ограничения времени с гаджетом, но не в формате "бить по рукам". Гораздо важнее предложить живую альтернативу – что-то интересное и эмоционально привлекательное, что может естественно вытеснить экран: физическая активность, движение или музыка. Дети уже имеют собственные музыкальные предпочтения, кумиров, о которых вы можете ничего не знать. Поэтому зайдите на их территорию: послушайте вместе, позвольте ребенку рассказать, почему именно этот исполнитель или эта певица для него важны. И попробуй открыть в той музыке знакомые вам корни. В какой-то момент можно сказать: "Подожди, так это же перекликается с исполнителем из моей юности. Давай послушаем вместе и сравним". Именно так выстраивается контакт: через ее мир и ваш мир, которые начинают пересекаться".

Психотерапевт также советует читать детям вслух. Даже несколько страниц сказки оживляют эмоции, превращая чтение в маленький театр: "А если это делать регулярно, в виде семейной эстафеты: сегодня читаешь ты, завтра – мама, потом – снова ребенок, с бонусом за самое интересное прочитанное или с разыгрыванием эмоций, – это становится игрой, творчеством, а не принудительным занятием".

Еще один эффективный метод – совместное творческое письмо. Чабан приводит пример психотерапевтического метода "неструктурированный рассказ": "Я когда-то проводил психотерапевтический метод "неструктурированный рассказ": по кругу каждый добавляет одну фразу к сюжету. Оно выглядело и коряво, и смешно, и иногда неожиданно глубоко. Можно что-то подобное сделать в семье? Безусловно. Так мы боремся с бесполезным пролистыванием соцсетей и одновременно вовлекаем детей в творчество как терапевтический процесс".

Ранее OBOZ.UA писал, что Олег Чабан объяснил, почему не надо ругать детей за оценки, и посоветовал рассказать им о своей первой двойке.

Полное интервью с Олегом Чабаном читайте на OBOZ.UA здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!