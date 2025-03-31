Игла быстрого дофамина: учительница нашла связь между изобретениями Стива Джобса и нежеланием детей читать

Дети не хотят читать, ведь для этого нужно прилагать определенные усилия, концентрироваться и погружаться в истории рассказов. В то же время, ребята получают быстрый дофамин от пролистывания страниц соцсетей, где перед ними предстают бесконечные видео, отвечающие запросам подростков.

Видео дня

Об этом отметила победительница конкурса "Учитель года-2020" Екатерина Тимошенко в эфире подкаста "Литера". Она подчеркнула, что изобретения Стива Джобса, развившего культуру смартфонов, повлияли на такие тенденции среди современных школьников.

"Тут же проклятый Стив Джобс, развивший нам вот эту всю культуру смартфонов и всего остального. Потому что сейчас настолько мы сидим на игле вот этого быстрого дофамина, от соцсетей, от интернета, от игр, что тебе просто это даже не приходит в голову – взять почитать книгу. Потому что это прилагать усилия, от прочтения книги ты можешь получить такой дофамин, но тебе надо так себя переломить, так сконцентрироваться, так погрузиться в эту историю. Ты разворачиваешь себе телефон и у тебя бесконечные эти видео в ТікТок, которые абсолютно отвечают твоим интересам, запросам", – делится педагог.

Она также считает, что вряд ли современное поколение вернется к временам, когда люди читали и ждали продолжения произведений. Несмотря на это, по мнению учительницы, важно все же уделять время осознанному чтению.

"Я не думаю, что мы вернемся к временам XIX века, когда читатели Дикикнса стояли на берегу и ждали пришедшего парохода, потому что там продолжение Оливера Твиста и с берега кричали морякам", – добавляет она.

В то же время, по словам педагога Новая украинская школа предоставляет варианты для обработки текстов разного типа. Несмотря на все, современные ученики и их родители должны побороться за осознанное чтение.

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