Игнорирование, контроль и пассивная агрессия. МОН назвало неочевидные формы буллинга в школах

Иногда буллинг в школах может проявляться в систематических ежедневных мелочах. Их трудно распознать, но они могут разрушать самооценку ребенка и часто остаются незаметными для взрослых.

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Министерство образования и науки Украины вместе с программой ментального здоровья "Ти як?" рассказало, какие есть неочевидные проявления буллинга и как их распознать. В ведомстве подчеркнули, что эффективное противодействие буллингу – постоянное проведение превентивной работы на общешкольном уровне.

Игнорирование или социальное исключение. Это может проявляться, когда одноклассники постоянно не приглашают кого-нибудь к игре или отменяют свои планы, если этот ребенок хочет присоединиться. Также могут создаваться "тайные группы", из которых отдельных детей намеренно исключают.

Пассивная злость. Это может быть регулярное использование сарказма или двусмысленных комментариев по отношению к другим. Так называемые "шутливые комментарии", оскорбляющие других, могут наносить самооценке ребенку большой вред.

Манипуляция и контроль. Обычно такой вид буллинга проявляется через обмана, психологическое давление или эмоциональный шантаж.

Например, фразы типа "Если ты этого не сделаешь, мы больше не будем с тобой общаться" – это давление через дружбу, что систематически и негативно влияет на ребенка. Часто манипуляции могут проявляться через навязчивую "помощь", которая формирует у ребенка впечатление, что он не может справиться самостоятельно.

Акцент на отличиях. Сверстники могут напоминать ребенку о его социальном статусе, особенностях внешности или достижениях через "невинные" комментарии, которые на самом деле направлены на насмешку.

В МОН напомнили, что те, кто наблюдает, смеется или иным способом поощряет действия обидчика также участвуют в буллинге.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как школьнику сообщить о буллинге и можно ли отследить анонимное заявление.

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