Игнорирование, контроль и пассивная агрессия. МОН назвало неочевидные формы буллинга в школах

Ольга Липич
Моя Школа
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Игнорирование, контроль и пассивная агрессия. МОН назвало неочевидные формы буллинга в школах

Иногда буллинг в школах может проявляться в систематических ежедневных мелочах. Их трудно распознать, но они могут разрушать самооценку ребенка и часто остаются незаметными для взрослых.

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Министерство образования и науки Украины вместе с программой ментального здоровья "Ти як?" рассказало, какие есть неочевидные проявления буллинга и как их распознать. В ведомстве подчеркнули, что эффективное противодействие буллингу – постоянное проведение превентивной работы на общешкольном уровне.

Игнорирование или социальное исключение. Это может проявляться, когда одноклассники постоянно не приглашают кого-нибудь к игре или отменяют свои планы, если этот ребенок хочет присоединиться. Также могут создаваться "тайные группы", из которых отдельных детей намеренно исключают.

Игнорирование, контроль и пассивная агрессия. МОН назвало неочевидные формы буллинга в школах

Пассивная злость. Это может быть регулярное использование сарказма или двусмысленных комментариев по отношению к другим. Так называемые "шутливые комментарии", оскорбляющие других, могут наносить самооценке ребенку большой вред.

Игнорирование, контроль и пассивная агрессия. МОН назвало неочевидные формы буллинга в школах

Манипуляция и контроль. Обычно такой вид буллинга проявляется через обмана, психологическое давление или эмоциональный шантаж.

Например, фразы типа "Если ты этого не сделаешь, мы больше не будем с тобой общаться" – это давление через дружбу, что систематически и негативно влияет на ребенка. Часто манипуляции могут проявляться через навязчивую "помощь", которая формирует у ребенка впечатление, что он не может справиться самостоятельно.

Игнорирование, контроль и пассивная агрессия. МОН назвало неочевидные формы буллинга в школах

Акцент на отличиях. Сверстники могут напоминать ребенку о его социальном статусе, особенностях внешности или достижениях через "невинные" комментарии, которые на самом деле направлены на насмешку.

Игнорирование, контроль и пассивная агрессия. МОН назвало неочевидные формы буллинга в школах

В МОН напомнили, что те, кто наблюдает, смеется или иным способом поощряет действия обидчика также участвуют в буллинге.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как школьнику сообщить о буллинге и можно ли отследить анонимное заявление.

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