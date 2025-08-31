'Ігорович', 'Ігоревич' чи 'Ігорьович': как сказать на украинском без ошибки

Как вы образуете на украинском языке отчество от имени Игорь? Обычно можно услышать три варианта – "Ігорович", "Ігоревич" и "Ігорьович". Правильным из них является только один.

OBOZ.UA поинтересовался, что рекомендует в этом случае Правописание 2019 года. Объясняем также, почему в этом случае возникает путаница и как ее избежать.

Итак, что рекомендует в этом случае Правописание? В параграфе 32, который регулирует употребление суффиксов, 11 пункт четко указывает, что мужское отчество от имени "Ігор" звучит как "Ігорьович". То есть, это и есть тот самый единственный правильный вариант.

Внимательный говорящий тут же заметит, что от имен "Віктор" или "Нестор", которые тоже заканчиваются на -р, мужские отчества звучат иначе – "Вікторович" или "Несторович". Не ошиблись ли здесь авторы Правописания, вставив мягкий знак?

На самом деле со склонением имени "Ігор" всегда возникали сложности. В родительном падеже единственного числа оно имеет признаки II склонения твердой группы (Ігора), а в дательном или творительном – мягкой (Ігореві, Ігорем). В звательном падеже это имя приобретает признаки смешанной группы (Ігоре).

Причину этого языковеды находят в том, что исторически это имя принадлежало к существительным мягкой группы. Так что в новом Правописании его тоже отнесли к мягкой группе. К ней также относятся такие слова на -р, как "календар", "буквар", "димар", "лікар", "шахтар". Их мы ставим в родительный падеж так: "календаря", "букваря", "димаря", "лікаря", "шахтаря".

Языковеды долго спорили, нужно ли разграничивать мужские имена на -р по признаку твердой / мягкой групп, и в конце концов решили, что стоит.

И теперь мы имеем отчества "Вікторович" и "Несторович", ведь эти имена исторически относятся к твердой группе ("Віктора", "Нестора"). Но при этом говорим "Ігорьович" и "Лазарьович" и в родительном падеже употребляем эти имена с окончанием -я: "Ігоря", "Лазаря".

