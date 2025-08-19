Почему не стоит говорить 'страховка' и 'парковка': как заменить

Русизмы и калькирование являются распространенной проблемой современного украинского языка. Но существует и противоположное явление: в борьбе с таким мусором в речи мы порой можем лишать права на существование вполне присущие нашему языку слова.

Примером таких слов являются существительные "страховка" и "парковка". Некоторым говорящим они кажутся калькированными. Так ли это на самом деле, поинтересовался OBOZ.UA.

Давайте разберемся с тем, что именно может смущать говорящих в словах "страховка" и "парковка". Этим камнем преткновения является суффикс -овк-. Некоторые считают его несвойственным украинскому языку.

Однако это ошибочное мнение. Этот суффикс встречается и является вполне нормативным. Мы можем увидеть его в таких словах как:

духовка;

підготовка;

головка;

масовка.

Более того, и слово "страховка", и слово "парковка" фиксируются словарями. Так что пользоваться ими в ежедневной речи на самом деле можно. Ошибкой это не будет.

В отличие от "украинизированных" вариантов "страхівка" и "парківка". Некоторые старательные говорящие пытаются заменить суффикс -овк-, который кажется им русским, на "более украинский" суффикс -івк-. Его мы тоже встречаем в украинском языке в таких словах как "долівка", "покоївка", "гаївка", "домівка", "автівка", "готівка". Однако слова "страхівка" и "парківка" с этим суффиксом звучат неестественно. Ну и словари ничего о таких словах не знают. Поэтому таких сомнительных усовершенствований лучше все же избегать.

Впрочем, если вы поставили цель во что бы то ни стало избавиться от слов "страховка" и "парковка", для вас есть вполне достойные варианты замены. Справочная литература советует употреблять во всех соответствующих случаях варианты "страхування" и "паркування". Они даже считаются более близкими к литературной норме.

Вывод: говорить "страховка" и "парковка" на украинском языке можно – ошибкой это не будет, однако заменить их существительными "страхування" и "паркування" будет даже лучшим выбором.

