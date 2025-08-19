Как перевести на украинский ироничное 'кормить завтраками'

Кто из нас не попадал в ситуацию, когда нам что-то обещали, но постоянно откладывали обещанное. А сможете ли вы вспомнить фразеологизм на украинском языке, который описывает это безобразие?

Если вам захотелось сказать "годувати сніданками", то вы воспользовались калькой с русского "кормить завтраками". Как правильно заменить эту фразу так, чтобы избежать русского влияния, рассказал Telegram-канал "Correctarium — Українська мова".

Дело в том, что русское "кормить завтраками" созвучно со словом "завтра" (они и происхождение имеют одинаковое) и намекает на то, что обещанное постоянно откладывают на следующий день. Дословно переведенная фраза "годувати сніданками" этот иронический оттенок теряет.

Зато в украинском языке есть слова "жданики", "пожданики", "жданки" – они описывают то, чего ждут. Поэтому и соответствующий фразеологизм должен звучать как "годувати жданиками (пожданиками, жданками)".

Можно подобрать и другие соответствия, например:

роздавати обіцянки-цяцянки;

годувати (відбуватися) обіцянками;

відкладати на завтра (на потім).

Итак, во фразе: "Вона годувала його сніданками й просила його про те-се, а він у відповідь на ці прохання годував її жданиками" понимаем, что героиня в этой ситуации в буквальном смысле готовила ее герою разные блюда для утренней трапезы. А он в ответ на это не выполнял данные ей обещания.

