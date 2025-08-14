Как сказать на украинском ''тютелька в тютельку''? Вы будете удивлены

В общении украинцев часто можно услышать выражение "тютелька в тютельку". Однако, большинство считают, что это является калькой с русского языка.

Точное значение этого фразеологизма – "достеменно". А вот стоит ли его использовать в современном украинском языке, и как все-таки говорить правильно, читайте в материале OBOZ.UA

Словарь иностранных слов "Словопедия" указывает, что на украинском так и будет звучать – "тютелька в тютельку", иногда можно услышать "тютІлька в тютІльку".

А филолог Мария Словолюб в видео на своей странице в Instagram рассказывает историю возникновения этого выражения, а также предлагает варианты, которыми можно его заменить, если есть желание.

"В староруськом языке было слово "тютя", а также фразеологизм "тютя в тютю"", – вспоминает языковед и добавляет, что слово "тютя" означало удар, а выражение "тютя в тютю" – это точное попадание топора в одно и то же место во время выполнения определенных работ.

Также, по словам Словолюб, было еще слово "утелька", что означало "крошка", "малышка".

"Соответственно, благодаря слиянию этих слов "тютя" и "утелька" образовалось слово "тютелька" и фразеологизм "тютелька в тютельку", который употребляется тогда, когда нужно сделать что-то очень точно, почти ювелирно", – говорит эксперт.

То есть, фразеологизм "тютелька в тютельку" не является калькой и так и будет звучать на нашем языке. Однако, уточняет филолог, современные языковеды рекомендуют другие выражения для его замены:

Око в око Не в брову, а в око Достеменно Достеменно точнісінько В яблучко В десятку

