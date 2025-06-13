''Играйте по правилам игры''. Учительница дала 10 советов выпускникам, как сдать НМТ и набрать максимум баллов

Репетитор по математике Лилия Пацаловская дала 10 советов выпускникам, как сдать национальный мультипредметный тест и набрать максимум баллов. В частности, она отметила, что во время сдачи экзамена можно играть по правилам и выиграть.

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Своими советами педагог поделилась в Тhreads..Она отметила, что НМТ – это не контрольная, а психологический тест на скорость. Кроме того, по ее словам, многие проваливают экзамен не из-за нехватки знаний, а из-за путаницы в голове и страха сделать не так.

10 советов к НМТ от репетиторки: как выжить в стрессе и набрать максимум:

Готовиться не к теме, а к формату. Знать материал – это хорошо. Но надо еще уметь работать в тайминге, в онлайн-формате, с тестовыми вариантами.

20% знаний дают 80% результата. Сосредоточиться на ключевых формулах, типичных задачах, распространенных ошибках. Не зазубривать все.

Делать пробники как бой. Полная симуляция: таймер, отсутствие калькулятора, минимум шума, один дубль. Готовить мозг к настоящему бою.

Старт с самого легкого. Начинать с тех задач, которые "берешь" за 20 секунд. Мозг получит уверенность – а она спасает.

Переспрашивать вопросы. Не бросаться на ответ. Часто "ловушка" в формулировке. Прочитать еще раз. Уточнить: что именно спрашивают?

Вычеркивать заведомо ложные варианты. Это уменьшает выбор и дает шанс даже когда не уверен. Метод исключения – союзник участников.

Не топиться в сложном. Есть задания, которые отнимают время, нервы и дают 1 балл. Пропустить. Спасать другие.

Дышать. Медленно. Звучит банально, но работает. Восстанавливает фокус, снижает пульс. Лучше потерять 10 секунд на успокоение, чем 3 минуты на панику.

Не проверять все подряд. Если времени мало – не пытаться пересматривать каждое. Проверять только те, в которых есть сомнения.

Помнить: это тест, не приговор. НМТ – это этап. Он пройдет. И даже если не идеально - жизнь на этом не заканчивается.

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