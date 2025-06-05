Лавровый лист, 200 грн и 5 копеек: поступающие назвали самые популярные ритуалы, чтобы сдать НМТ

Украинские абитуриенты поделились примерами, каких народных примет они придерживаются, чтобы сдать национальный мультипредметный тест (НМТ). Так, одна из участниц экзамена в TikTok рассказала, что клала под левую ногу 200 грн, лавровый лист и 5 копеек.

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Кроме того, девушка сказала, что накануне тестирования она кричала в окно "халява приди", а на сам экзамен вставала с левой ноги. В комментариях под заметкой поступающая рассказала, что все это действует и она сдала НМТ.

"Я под левую ногу положила 200 гривен, лавровый лист, 5 копеек. Утром встала с левой ноги, вчера в окно кричала "халява приди". Голову мыла, но это уже такое. Повсюду хожу сначала голова, а потом левая нога", – поделилась девушка.

К обсуждению присоединились и другие пользователи соцсети. Так, они рассказывали, что брали на экзамен иконки, кто-то надевал красное белье, а некоторые клал 7 гривен, чтобы получить 7 баллов.

"Я положила 7 грн в кроссовок и по математике 7 баллов".

"Я голову не мыла, на дорожку посидела, носки красные надела, зеленый костюм надела, зеленое белье надела, по 10 гривен (монеты) в каждый кроссовок закинула, перед экзаменом перед церковью покрасилась, первым делом увидела женский пол, на удачу купила обновки в виде пары украшений (серьги и перстень), одним маршрутом пришла и таким же ушла, ничего перед экзаменами не зашивала и не сшивала".

"Сдаю в пятницу. В левом кроссовки уже 200 грн, в обоих копейки по 10 грн, лавровые листы, на руке красная нить, в сумке 3 ручки одна из них красная, 5 иконок, артус, к красной футболке прикреплена булавка. Завтра и перед сдачей иду в церковь. Не дай Бог не сдам".

"Еще святой воды выпить надо было, мне помогло"

"У меня одноклассница пришла с 4 иконами в карманах"

"Заходила в аудиторию с левой ноги, голову не мыла, все видео в тт пересылала на удачу, молилась перед каждым блоком, сдала все даже на большее чем ожидала, не готовилась совсем, все благодаря молитвам"

Кроме того, под сообщением было много отметок поступающих и им писали, что нужно делать. Но были и те, кто написал, что придерживался всех "предрассудков", но провалил один предмет и не сдал тестирование.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что репетитор по биологии, которая получила 200 баллов на НМТ-2025, дала неочевидные советы поступающим.

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