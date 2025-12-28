'Их отдают в российские кружки. Эти дети не знают, кто они'. Евгения Кузнецова назвала свой самый большой триггер за границей

Украинская писательница, переводчица и популяризатор украинского языка Евгения Кузнецова рассказала, что больше всего за рубежом ее тригерит то, что детей отдают в российские кружки. По ее словам, она еще может понять, почему они продолжают в быту общаться на русском языке, но развитие и досуг – нет.

По мнению писательницы, эти дети вырастают и не понимают, кто они. А ведь язык мог бы стать единственной ниточкой, которая бы связывала их с Украиной, напоминала им, откуда они уехали. Об этом автор популярных современных книг, среди которых "Мова – меч", "Спитайте Мієчку", "Готуємо в журбі", "Драбина", рассказала в интервью для YouTube-канала Жовті кеди з Юлією Бориско.

"Привезти свой бытовой язык за границу – я еще могу это понять, а отдать ребенка в русский кружок в Германии, в Швеции, в Италии – этого я не могу понять, это меня очень тригерит. Это и есть "какая разница", – говорит она и добавляет, что таких ситуаций действительно много, и это очень печально, ведь за эти годы мы уже имеем группу детей, которые переехали русскоязычными, но не знают, кто они.

"Если они ходят в русские кружки, если они общаются с русскими детьми, то они живут в парадигме "какая разница", – уверена Кузнецова.

