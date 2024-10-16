'Их создают лузеры'. Писательница Лариса Пагутяк объяснила постоянные скандалы с учебниками в Украине и высмеяла 'уроки счастья'

Школьные программы и учебники попадают в скандалы, потому что их создают полуграмотные и некомпетентные специалисты. В этом уверяет украинская писательница Галина Пагутяк.

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По ее словам, специалистов, имеющих реальное видение современной школы в Украине много, но им отказано в доступе к "бюджетной кормушке". Такое мнение литератор высказала на страницах Espreso. Кроме того, она обратила внимание на "уроки счастья", которые теперь будут преподавать детям вместо "ленинских уроков".

"Учебные программы и учебники вызывают ряд постоянных скандалов, потому что их создают те же лузеры, полуграмотные и некомпетентные. И их все больше становится жертв образования в Украине, как только они попадаются на глаза специалистов, имеющих реальное видение современной школы. Таких у нас много, но им отказано в доступе к бюджетной кормушке", – пишет Пагутяк.

"Дело не только в том, что чиновники образования неграмотны, они еще и несут порой враждебную пропаганду и направлены на денационализацию образования, дискредитируют историю, язык, литературу нашего народа. Зато у нас есть "уроки счастья" вместо "ленинских уроков". По авторам антиобразовательных проектов и продвигающих их часто плачет СБУ. Впрочем, есть и авторы, которые даже не получают годами гонорара за свой добросовестный труд", – добавляет она.

Писательница отмечает, что в школах вроде бы все равны, но это равенство измеряется размером кошелька родителей. Кроме того, школьников не учат жить, а только выживать, не развивают способности, а удручают. Пагутяк подчеркивает, что делают это те, с кем поступили когда-то так же. Так что, по ее словам, нужны мощные усилия, чтобы вырваться из этого круга. Иметь образ идеального образования и претворять его в жизнь.

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