ИИ может представлять опасность для студентов: три вещи, которые должны сделать университеты

Существует несколько опасностей, с которыми сталкиваются студенты при работе с искусственным интеллектом. В частности, это слепая вера в его возможности, использование его для того, чтобы обойти обучение, неумение с ним работать, а также риск попасть под влияние красивых, но неправильных или поверхностных ответов ИИ.

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В связи с этим высшие учебные заведения должны научить студентов критической грамотности в области искусственного интеллекта, подчеркивать важность развития знаний и объяснять, почему важно быть экспертом, если они хотят содержательно работать с ИИ. Такое мнение высказали преподаватели университетов, информирует Рhys.org.

По их словам, студенты должны понимать, как работает ИИ, пользуясь огромной базой данных. Каждая дисциплина должна показать, как искусственный интеллект пересекается с их отраслью. Кроме того, вузы должны дать возможность соискателям образования задуматься над этическими последствиями использования чат-ботов.

Также студентам необходима помощь, чтобы они увидели ценность приобретения знаний в выбранной профессии. Это не всегда очевидно для тех , кто выбирает высшее образование только для получения работы.

В то же время преподавателям следует демонстрировать студентам, как эксперты взаимодействуют с ИИ. В частности, анализируют результаты его работы на основе собственных знаний, выявляют предубеждения или пробелы, а также пользуются чат-ботами как инструментом для улучшения человеческой экспертизы, но не ее замены.

Ученые уверяют, что с ростом сложности искусственного интеллекта ценность человеческой экспертизы только растет. Университеты, которые готовят студентов к критическому взаимодействию с ИИ, одновременно развивая глубокие знания по предмету, будут выпускать специалистов, в которых нуждается общество в этом быстро меняющемся технологическом мире.

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