ИИ разгрузит учителей, успеваемость учеников улучшится: школы Великобритании ждут революционные изменения

Министерство образования Великобритании Бриджит Филлипсон рассматривает потенциал искусственного интеллекта для освобождения времени учителей. По ее мнению, с помощью ИИ у них появится больше возможностей, а успеваемость учеников улучшится.

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В настоящее время в стране рассматриваются инструменты для составления отчетов учеников и оценивания письменных и профессиональных навыков с помощью ИИ, которые вскоре будут использоваться в классах по всей Англии. Как пишет The Guardian, разработчики объясняют, что их инструменты смогут улучшать образцы письменных документов и даже оценивать качество пайки, выполненной инженерами-электриками-стажерами.

Однако министра образования больше интересует, сколько времени сможет сэкономить для учителей использование искусственного интеллекта в образовании. Филипсон объяснила, что ее интерес к искусственному интеллекту менее футуристичен и более практичен. То есть, ей нужно освобождение учителей от повторяющихся задач и бюрократии и возможность сосредоточиться на своих учениках.

"Я думаю, что технологии будут играть важную роль в освобождении времени учителей, чтобы использовать его более эффективно на уроках и общении с учениками, а не по оценке и заполнению журналов", – сказала она.

Она объясняет, что в течение следующих нескольких лет хочет достичь результата, чтобы технологии искусственного интеллекта были внедрены во все школы, и персонал будет поддерживать использование лучших технологий для улучшения результатов детей, а также позволит сделать преподавательскую карьеру более привлекательной для людей, чтобы идти в нее и оставаться.

"Речь идет не о замене учителей. Речь идет о том, как использование технологий может дополнить человеческий личный контакт, который невозможно заменить", – говорит Филипсон.

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