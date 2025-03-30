Учителя видят данные обо всех детях, а родители – о школах. Украинка поделилась опытом автоматизации образования в Британии

Украинская учительница, которая находится в Великобритании, Надежда Майбогина рассказала, как в этом государстве происходит автоматизация и цифровизация образования. Благодаря этим процессам управление образованием базируется на данных, а не на предположениях, и правительство может разрабатывать меры по улучшению образования.

Видео дня

Опытом Британии педагог поделилась в Facebook. В Украине, напомнила Майбогина, скоро должна заработать система АИКОМ (Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента), который может стать стартом для цифовизации образовательного пространства.

Учитель пишет, что основой качественного управления образованием есть достоверность, полнота и своевременность данных.

Ключевым условием для этого является единое цифровое образовательное пространство, которое должно включать:

– единую унифицированную базу данных учеников с демографическими характеристиками, необходимыми для анализа тенденций и разработки образовательных политик, направленных на преодоление неравенства;

– единую базу успеваемости учеников после начальной, средней и старшей школы;

– портал обмена данными между учебными заведениями, сохраняющий образовательную "историю" каждого ученика;

– сильное программное обеспечение для того, чтобы поддерживать школьные базы данных и генерировать аналитические отчеты, необходимые для руководства школой;

По словам Майбогиной, в Британии первичные персональные данные об учениках во время школьной переписи происходят непосредственно от школы к министерству образования. Таким образом, любой новый запрос на государственном уровне можно получить путем трансформации уже собранных данных, а не еще одним циклом бюрократии.

Школа наполняет профиль ученика информацией об академических достижениях на каждом этапе обучения для того, чтобы определить, в какой группе по сложности должен учиться школьник. Информация добавляется в систему без ручной обработки, автоматической загрузкой стандартизированных файлов.

Данные национальной базы открыты для работников школы в полном объеме, что соответствует их профессиональным полномочиям. Кроме того, существует портал для сравнения школ, который обычно используют родители, когда выбирают школу для своего ребенка.

Благодаря единому цифровому пространству британское Министерство образования получает информацию о каждом ученике, что в сочетании с академическими результатами и социально-экономическими показателями позволяет видеть реальную картину в образовании как в статике, так и в динамике.

Можно ли построить такую систему в Украине? В последние несколько лет в нашей стране внедряется АИКОМ, который может стать хорошим стартом для закладки основ именно такого цифрового образовательного пространства. Совершенно отдаю себе отчет, что результат такого проекта проявится не сразу, поскольку тенденцию должны подхватить и разработчики школьного программного обеспечения, на что могут пойти годы. Впрочем, такой системный подход может существенно изменить управление образования на всех уровнях", – добавила педагог.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему в английских школах нет классных руководителей и кто выполняет их функции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!