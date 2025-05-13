Или ты управляешь жизнью, или жизнь управляет тобой: как объяснить подростку, для чего нужно образование
Украинский психолог Людмила Потапенко рассказала, как объяснить подростку, для чего нужно образование. По ее мнению, важно донести ребенку, что от того, как он будет учиться, зависит его будущее.
В своем видео в социальной сети TikTok эксперт дала несколько советов, где рассказала, что на самом деле дает образование. Также она привела пример и сравнила два жизненных пути – где в одном случае, человек без образования работает и получает минимальный заработок, а в другом – постоянно учится и развивается.
Образование – это не об оценках, а о власти
Психолог говорит, что надо объяснить подростку, что "либо ты управляешь жизнью, либо жизнь управляет тобой".
Образование – это не оценки, а инструмент
По словам эксперта, важно донести до подростка, что если он хочет жить по своим правилам, делать то, что ему нравится и зарабатывать столько, сколько хочется ему, то без знаний не обойтись.
Что на самом деле дает образование?
"Нет, не потерянные параграфы, образование дает крутые скиллы", – говорит Потапенко и перечисляет основные:
- Критическое мышление, которое важно для того, чтобы подростка не смогли обмануть ни новости, ни политики, ни маркетологи.
- Навыки заработка, чтобы в будущем подросток мог монетизировать, все что захочет.
- Свобода выбора, ведь, по мнению психолога, именно образование откроет все двери.
В своем видео эксперт сравнивает два пути: один подросток бросает учебу и работает на минимальную зарплату, а другой – развивается и имеет свободу.
"Выбор за тобой, – обращается госпожа Потапенко к подростку, и добавляет: Можно думать, что образование – это скучно, а можно использовать его, как секретный инструмент. Потому что те, кто знает больше, всегда впереди".
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