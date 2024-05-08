Или владеете языками, или нет: Винницкий рассказал, кто из аспирантов может не готовиться к единому экзамену

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий уверен, что аспиранты, владеющие иностранным языком, не нуждаются в особой подготовке к сдаче Единого вступительного квалификационного экзамена. По его словам, уровень доктора философии предполагает, что каждый из соискателей образования должен освещать свое исследование как государственным, так и языком одной из других стран.

Об этом чиновник рассказал в эфире Украинского радио. Он отметил, что сдавать экзамены по специальности на уровне аспирантуры не будут, ведь возможности сделать это под каждого соискателя образования нет.

"Восьмой уровень PhD, самый высокий, доктор философии, предусмотрено, что каждый аспирант должен быть способен коммуницировать свое исследование на государственном языке и так же на иностранном языке, что включает в себя возможность и читать соответствующие научные источники и так же написать соответствующие тексты. Соответственно, такой экзамен будет введен в этом году, он будет языковой. Я не ожидаю, что к этому экзамену особенно нужно будет готовиться, потому что вы либо владеете языками, либо не владеете", – сказал Винницкий.

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Он напомнил, что аспиранты будут сдавать ЕВКЭ на втором году обучения. В настоящее время экзамен планируется провести в ноябре 2024 года. Он предусматривает проверку знаний по английскому или другому иностранному языку и базовую сертификацию по украинскому.

Заместитель министра образования также отметил, что в Украине отходят от понятия кандидата наук и вводится PhD – доктор философии. По его словам, такая программа имеет понятную степень в европейском и мировом пространстве.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто может не сдавать экзамен по иностранному языку при поступлении в аспирантуру.

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