Или владеете языками, или нет: Винницкий рассказал, кто из аспирантов может не готовиться к единому экзамену

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Или владеете языками, или нет: Винницкий рассказал, кто из аспирантов может не готовиться к единому экзамену

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий уверен, что аспиранты, владеющие иностранным языком, не нуждаются в особой подготовке к сдаче Единого вступительного квалификационного экзамена. По его словам, уровень доктора философии предполагает, что каждый из соискателей образования должен освещать свое исследование как государственным, так и языком одной из других стран.

Об этом чиновник рассказал в эфире Украинского радио. Он отметил, что сдавать экзамены по специальности на уровне аспирантуры не будут, ведь возможности сделать это под каждого соискателя образования нет.

Или владеете языками, или нет: Винницкий рассказал, кто из аспирантов может не готовиться к единому экзамену

"Восьмой уровень PhD, самый высокий, доктор философии, предусмотрено, что каждый аспирант должен быть способен коммуницировать свое исследование на государственном языке и так же на иностранном языке, что включает в себя возможность и читать соответствующие научные источники и так же написать соответствующие тексты. Соответственно, такой экзамен будет введен в этом году, он будет языковой. Я не ожидаю, что к этому экзамену особенно нужно будет готовиться, потому что вы либо владеете языками, либо не владеете", – сказал Винницкий.

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Он напомнил, что аспиранты будут сдавать ЕВКЭ на втором году обучения. В настоящее время экзамен планируется провести в ноябре 2024 года. Он предусматривает проверку знаний по английскому или другому иностранному языку и базовую сертификацию по украинскому.

Или владеете языками, или нет: Винницкий рассказал, кто из аспирантов может не готовиться к единому экзамену

Заместитель министра образования также отметил, что в Украине отходят от понятия кандидата наук и вводится PhD – доктор философии. По его словам, такая программа имеет понятную степень в европейском и мировом пространстве.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто может не сдавать экзамен по иностранному языку при поступлении в аспирантуру.

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