Имеет ли право МОН обязывать учителей проводить экскурсии: что говорит закон

Учителя не обязаны лично проводить экскурсии и сопровождать учеников. Кроме того, руководители не имеют права требовать от них выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, и обязаны проинформировать педагогов об установленном месте работы.

Соответствующие условия предусмотрены законодательством. Об этом рассказала юрист в сфере образования Лилия Орел. Она также отметила, что экскурсионный маршрут не является определенным рабочим местом учителя, а сопровождение учеников не может автоматически возлагаться на него лишь на основании письма Министерства образования и науки, подготовленного во исполнение поручения премьер-министра Украины от 05.11.2025 № 36357/0/1-25 и поручения Кабинета Министров Украины от 21.05.2026 № 36357/52/1-25. В нем предусмотрена организация экскурсионно-образовательных маршрутов для учащихся и ежеквартальная отчетность о проведенных экскурсиях до 1 числа последнего месяца квартала

Специалист подчеркнула, что привлечение к проведению экскурсий должно соответствовать установленным трудовым обязанностям учителя и осуществляться с соблюдением его трудовых прав. Кроме того, в соответствии с Инструкцией, утвержденной приказом МОН от 02.10.2014 № 1124, проведение экскурсии требует надлежащего организационного оформления, в частности издания приказа руководителя учебного заведения и назначения ответственных лиц.

В то же время родители должны быть заблаговременно проинформированы о пребывании ребенка за пределами учебного заведения, а его участие в экскурсии должно быть согласовано с ними.

"Таким образом, требование МОН относительно организации экскурсий и отчетности об их проведении не дает администрации учебного заведения права принудительно возлагать на педагогов дополнительные обязанности, изменять их рабочее место или нарушать установленный режим рабочего времени. Право педагога на соблюдение условий трудового договора должно обеспечиваться независимо от необходимости выполнения письма МОН", — отметила Орел.

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