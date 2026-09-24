Запретить нельзя разрешить. В Раде хотят изменить правила использования телефонов в школах

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций намеревается ввести запрет на использование гаджетов в школах. Об этом сообщила секретарь коллегии и народный депутат Наталья Пипа.

В посте в Facebook она отметила, что также подготовила альтернативный вариант законопроекта, который предусматривает предоставление школам возможности самостоятельно определять правила использования телефонов. Чиновница указала, что предлагает разрешать ученикам пользоваться гаджетами во время воздушной тревоги, при этом ограничить их использование во время учебного процесса, однако в укрытии связь с родителями может обеспечивать учитель.

"Когда начинается тревога, учитель пишет нам в родительский чат: дети в укрытии. И у меня нет необходимости звонить. Речь не о запрете ради запрета. Речь о том, что учитель, который знает, где находятся его ученики, и поддерживает связь с родителями, меняет всё. А телефон в кармане во время обычного урока — не спасает, а просто отвлекает", — написала Пипа.

Она подчеркнула, что речь идет не о полном запрете телефонов, а об их использовании в различных ситуациях. Депутат привела пример школ, где гаджеты во время уроков не используют: в одной из таких школ ученики сдают телефоны на входе, а получают обратно после окончания занятий.

Среди аргументов в пользу ограничений Пипа назвала результаты международного исследования PISA-2025. По приведенным ею данным, украинские подростки набрали 418 баллов по чтению против 466 баллов в 2018 году. В то же время 43% школьников не могут пересказать текст своими словами или сопоставить информацию из двух источников.

Также депутат сослалась на исследование Сары Абрахамссон из Норвежского института общественного здоровья, которое охватило более 400 школ. По его результатам, ограничение использования гаджетов в школах положительно сказывалось на успеваемости учеников. После введения таких ограничений уровень буллинга, согласно приведенным данным, снизился на 46% среди девочек и на 43% среди мальчиков.

Отдельно Пипа обратила внимание на цифровую безопасность детей. Согласно исследованию, 54% украинских подростков в течение последнего года становились жертвами кибербуллинга. Еще 14% детей сталкивались с ситуациями онлайн-сексуального насилия или эксплуатации. По её словам, школьники также регулярно сталкиваются с нежелательным контентом: 74% опрошенных видели жестокие кадры войны, 36% — материалы о самоповреждениях, а 24% – порнографию.

Пипа отметила, что цифровая безопасность должна стать отдельным навыком, который дети осваивают систематически, а не аргументом для тотального запрета телефонов. В качестве примера депутат привела Финляндию, где на национальном уровне использование телефона во время урока разрешено только с разрешения учителя. В то же время каждая школа самостоятельно определяет правила хранения и использования гаджетов во время уроков, перерывов и обедов.

По мнению чиновницы, закон должен обязать школы закрепить в своих уставах правила использования гаджетов, а также предусмотреть модуль по цифровой безопасности для детей. Она также считает, что не стоит устанавливать единую модель для всех школ. В одном учебном заведении телефон может оставаться в рюкзаке ученика, в другом – храниться отдельно до окончания занятий.

Напомним, что дети, обучающиеся в 7–9 классах, проводят за телефонами 9 часов в сутки. В то время как у 15 учеников 10–11 классов среднее время, проводимое за экраном, составляет 3 часа. Об этом рассказал невролог из Ужгорода Никита Ганбаров. Он отметил, что читал школьникам лекцию об экранном времени и игровом расстройстве. По словам эксперта, со старшеклассниками вместо запланированных полутора часов он общался три. Тогда как с учениками 7–9 классов он закончил лекцию через час, ведь всем было неинтересно.

В то же время директор Киевской гимназии восточных языков Оксана Проскура считает запрет на гаджеты в школе самым простым сценарием и попыткой "отключить проблему", вместо того чтобы ее понять. Она отмечает, что детям нужно формировать культуру использования телефонов. Педагог подчеркивает, что смартфоны сегодня служат не только для развлечений, но и являются средствами безопасности, коммуникации и доступа к информации. По ее мнению, если запрещать гаджеты, то делать это, в первую очередь, нужно со взрослыми. Именно тогда станет понятно, насколько реалистичным это решение станет для детей.

Не поддерживает подобную инициативу и эксперт в области образования Игорь Ликарчук. По его мнению, школа проиграла борьбу за внимание к ребенку. Так, по словам педагога, учителя не пытаются сделать занятия более интересными, не пересматривают методики преподавания, а вместо этого прибегают к более простому решению — лишать школьников смартфонов на переменах и уроках.

Специалист отмечает, что даже если в школах появятся специальные шкафчики для хранения телефонов, у учеников будет несколько гаджетов, и они найдут способ "обвести вокруг пальца". Это свидетельствует о том, что в учебных заведениях не могут привлечь внимание и придать новый смысл образовательному процессу, поэтому решают прибегнуть к методам запрета.

В то же время украинский учитель Артур Пройдаков, вошедший в топ-10 лучших педагогов международной премии Global Teacher Prize, указал на важную ошибку в воспитании детей. В частности, он обратил внимание на то, что родители часто сидят в телефонах, просматривая видео, а детям при этом говорят, чтобы они не бегали по квартире, а лучше бы почитали книгу. Педагог отмечает, что современным мальчикам и девочкам нужны одинаковые правила, когда и взрослые, и дети вовлечены в процесс вместе.

В то время как украинская учительница Надежда Майбогина, которая сейчас проживает в Великобритании, показала, как учебные заведения борются со смартфонами. Так, она показала фото чехла с ячейками для детских гаджетов, который размещен в классе. Педагог отметила, что накануне урока сказала ученикам, что они должны сложить свои телефоны в ячейки, иначе занятие не начнется. Сначала дети были недовольны, и учительница испугалась, что урок может сорваться. Однако после того, как она повторила просьбу, все сложили гаджеты в чехол, а некоторые положили даже по два.

В то время как европейские страны запрещают школьникам пользоваться смартфонами во время пребывания в школе, Эстония, которую считают новым европейским образовательным центром, отказывается от такой инициативы. Здесь смартфоны считают неотъемлемой частью чрезвычайно успешной политики в области цифрового образования. В частности, их используют для обучения, однако школа устанавливает правила, которых придерживаются все. Кроме того, в стране запускают национальную программу по обучению искусственному интеллекту. К 2027 году планируется обеспечить бесплатный доступ к лучшим учебным инструментам ИИ. Учителей будут обучать работе с этой технологией, уделяя особое внимание самостоятельному обучению и цифровой этике, а также отдавая приоритет равенству в образовании и грамотности в области искусственного интеллекта.

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