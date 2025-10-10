Учительница из Украины поделилась лайфхаком, как британские школы борются с телефонами: некоторые ученики отдали даже два

Украинская учительница Надежда Майбогина, которая сейчас проживает в Великобритании, показала, как учебные заведения борются со смартфонами. Так, она разместила фото чехла с кейсами для детских гаджетов, который находится в классе.

В заметке в Facebook Майбогина отметила, что сказала ученикам накануне урока, что они должны сложить в кейсы свои телефоны, иначе занятие не начнется. Сначала дети были недовольны и педагог напугалась, что урок может быть сорван. Однако после того, как она повторила просьбу, все сложили гаджеты в чехол, а некоторые положили даже два.

"Все телефоны достаем и кладем сюда, в эти кейсы!" – говорю я своим студентам, которые только что зашли в класс. В воздухе повисла тишина, все замерли. "Что за фигня?" – слышу недовольство (английский мат я еще не выучила). На мгновение у меня мелькнула мысль: сейчас начнется треш и могут быть потери с моей стороны... "Я жду... Мы не начнем, пока все телефоны не будут здесь!" – повторяю. Кто-то первым сделал шаг – и все телефоны оказались на месте. Некоторые отдали даже два", – написала Майбогина.

Она отметила, что такое правило сработало в семи группах, по 20-25 студентов.

Напомним, актеры, писатели, певцы, спортсмены и другие известные люди Великобритании обратились к правительству с призывом запретить смартфоны в школах. Некоторые из них утверждают, что мобильные телефоны вызвали эпидемию психических заболеваний у детей.

Звезды в открытом письме к премьер-министру Киру Стармеру и министру образования Бриджит Филипсон отметили, что большинство учебных заведений полагаются на детей, чтобы они самостоятельно "противостояли соблазну", с которым приходится бороться и взрослым. Они считают, что это несправедливо.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что одна из лучших стран Европы по качеству образования отказалась от запрета телефонов в школе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!