Одна из лучших стран Европы по качеству образования отказалась от запрета телефонов в школе

Пока страны Европы запрещают пользоваться школьникам смартфонами во время пребывания в школе, Эстония, которую считают новым европейским образовательным центром, отказывается от такой инициативы. Здесь смартфоны считают неотъемлемой частью чрезвычайно успешной политики цифрового образования. В частности, их используют для обучения, однако школа устанавливает правила, которых придерживаются все.

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Кроме того, в стране запускают национальную программу по обучению искусственному интеллекту. К 2027 году планируется обеспечить бесплатный доступ к лучшим учебным инструментам ИИ, информирует The Guardian. Учителей будут обучать работе с этой технологией, сосредотачиваясь на самостоятельном обучении и цифровой этике, а также отдавая приоритет равенству в образовании и грамотности в области искусственного интеллекта.

По словам чиновников, это сделает Эстонию "одной из самых умных стран, использующих искусственный интеллект, а не только наиболее насыщенной технологиями".

Министр образования и исследований Эстонии Кристина Каллас рассказала, что школьники уже участвовали в местных выборах через смартфоны. Поэтому было бы странным запрещать им пользоваться гаджетами для обучения.

"В октябре этого года у нас местные выборы. На местных выборах 16-летние могут голосовать, и они могут голосовать онлайн через свои мобильные телефоны. Немного странно, если бы мы не позволили им использовать их в школе, в образовательной среде. Это было бы очень запутанным сообщением для 16-летних – голосуйте онлайн, голосуйте на мобильном, но не используйте ChatGPT на своем телефоне для обучения", – сказала Каллас.

Она также отметила, что смартфоны не запрещаются, однако даются рекомендации по их пользованию, особенно это касается младших детей, а большинство школ регулируют это самостоятельно.

"Они урегулировали это так, что мобильные телефоны не используются во время перерывов, а на уроках они используются, когда учитель просит достать телефоны, потому что есть какое-то задание или упражнение, которое выполняется с помощью телефонов", – объясняет чиновница.

По ее словам, революция ИИ предусматривает конец письменным домашним заданиям и прощание с моделью обучения "запомни/повтори/примени".

Эстония – стала лучшей страной по показателям программы международного оценивания учеников PISA, обогнав Финляндию и заняв первое место в Европе по математике, естественным наукам и творческому мышлению, а также второе место после Ирландии по чтению.

Напомним, эстонские учителя самостоятельно решают, как и где проводить уроки, а также сколько времени уделять на изучение дисциплины. Таким образом в школе создается свобода и гибкость для всех участников образовательного процесса. Кроме того, педагоги обращают внимание на эмоциональное состояние учеников, ведь когда они перестают здороваться, учителя начинают волноваться. Основное внимание уделяется социальным и личным навыкам, а не академическому обучению, а типовая учебная программа содержит широкий спектр предметов – от робототехники до музыки и искусства,

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Эстонии учителя имеют большой авторитет в обществе, что позволило создать сильную и устойчивую систему образования. Именно поэтому, если страны хотят достичь такого же уровня, они должны сосредоточиться на подготовке педагогов, их уровне компетентности и самостоятельном принятии решений.

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