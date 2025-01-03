Какие страны Европы запретили или хотят ограничить использование смартфонов в школах? Данные на 1 января 2025 года

В некоторых странах продолжаются дебаты об ограничении использования гаджетов среди школьников. Так, пользоваться телефонами предлагается только для поддержки обучения. Такие мероприятия внедрены в более чем 60 странах.

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Согласно данным, смартфоны могут отвлекать детей во время учебы. Euronews собрал страны, запретившие использование гаджетов в школах и те, где планируется ввести такую инициативу.

Франция

В этой стране мобильные телефоны запрещены в начальной и средней школе с 2018 года. В этом году Правительство пошло дальше, чтобы ограничить гаджеты в почти 200 учебных заведениях в рамках теста на "цифровой перерыв". Таким образом, 50 тысяч учеников не могли пользоваться телефонами на протяжении всего учебного дня.

Великобритания

В этом году в Англии Министерство образования выпустило незаконодательные указания по запрету пользования смартфонами во время учебы. Согласно опросу, общественность поддерживает введение такой инициативы в школах.

Нидерланды

Запрет на использование смартфонов не для обучения вступил в силу в Нидерландах в январе 2024 для начальной и средней школы. Согласно данным, это касается смарт-часов и планшетов в учебных заведениях, ведь гаджеты могут привести к плохой успеваемости и проблемам с концентрацией у учеников. Однако есть исключения для школьников с ограниченными возможностями.

Италия

Использование мобильных телефонов в классе запрещено даже в учебных целях в дошкольных учреждениях и средней школе. Однако есть исключение, если гаджеты необходимы для поддержания индивидуального образования или учеников с ограниченными возможностями.

Венгрия

С сентября 2024 года Венгрия ввела общенациональный запрет на телефоны в школах.

Испания

В этой стране использование смартфонов в школах регулируется регионами. Так, около семи из них ввели политику, позволяющую иметь гаджеты во время учебы.

Ирландия

В Ирландии ведутся работы по созданию способа хранения телефонов в учебных заведениях, чтобы ввести общенациональный запрет на пользование гаджетами во время учебы. Планируется создать единую политику во всей школьной системе, чтобы добиться такой цели.

Швеция

В Швеции запрещено использовать мобильные телефоны в классах, не для учебных целей. Решение по этому вопросу принимает руководство школы. В то же время Управление здравоохранения предоставило рекомендации по времени проведения за экранами. Так, дети до двух лет не должны использовать какие-либо цифровые средства массовой информации, а дети старшего возраста должны иметь ограничения.

Бельгия

Франкоязычная община Бельгии, известная как Валлонско-Брюссельская федерация, решила запретить использование мобильных телефонов и других электронных устройств в школах, начиная с 2025/2026 учебного года. Министр образования общины Валери Глатиньи заявила в заявлении, что целью запрета было улучшить внимание учеников и создать более здоровую учебную среду.

Греция

С этого учебного года ученики в Греции обязаны держать свои мобильные телефоны в сумках в течение уроков.

Латвия

С 31 мая 2025 года школьникам в Латвии до 6 класса больше не разрешат пользоваться мобильными телефонами. Однако могут быть исключения, когда гаджеты нужны как часть учебного процесса.

Люксембург

С Пасхи 2025 года смартфоны будут запрещены в начальной школе для детей младше 11 лет. Для учеников средней школы должна быть определенная дистанция, предусматривающая дополнительные ограничения.

Финляндия

Правительство Финляндии планирует внести изменения, согласно которым, ученики смогут пользоваться телефонами только для обучения.

Где еще рассматривают запреты и эффективны ли они?

Многие европейские страны рассматривают определенную форму ограничения использования смартфонов в школах, в частности, Дания, Кипр, Болгария и Португалия.

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Программа международной оценки учеников (PISA) 2022 обнаружила, что запрет пользования школьным телефоном эффективен для уменьшения отвлечений на уроке.

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