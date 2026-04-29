Имеет ли право учитель забрать у ученика телефон на уроке: объяснение юристов

Учитель не имеет права забирать телефон у школьников, ведь никто не может быть противоправно лишен собственности. Соответствующие условия предусмотрены статьей 41 Конституции Украины, где указано, что право частной собственности является нерушимым.

На этом отмечает образовательная юристка Лилия Орел в заметке в Facebook. По ее словам, подобные действия относятся к насилию и могут быть расценены, как причиненный вред психическому или физическому здоровью.

В то же время, специалист подчеркивает, что хранение телефонов отдельно от школьников в кабинете во время занятий, не является лишением права собственности ученика на гаджет.

Учитывая то, что ученики во время образовательного процесса, через смартфоны, могут совершать действия, которые имеют признаки кибербуллинга, школа имеет право запретить использование их школьникам во время уроков, если это мешает учебному процессу. Телефоны на уроке могут использоваться с разрешения педагога. В этом вопросе школа должна руководствоваться принципом безопасной образовательной среды.

Напомним, юрист Роман Бондаренко уверяет, что учитель не имеет права забрать телефон у школьников во время урока или перерыва, ведь, таким образом, педагог нарушает права ребенка на частную собственность. По его словам, никто не может быть противоправно лишен права собственности, а телефон относится к такой категории. Законодательство предусматривает возможность отбирать у граждан их собственность, однако это должно происходить только по решению суда и в соответствии с законом.

В то же время закон гарантирует школьнику безопасную образовательную среду, которую определяют как "совокупность условий в учебном заведении, исключающих причинение участникам образовательного процесса физического, имущественного и/или морального вреда". Кроме того, школьникам должно быть обеспечено психическое здоровье в сфере образования.

