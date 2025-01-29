Может ли учитель забирать у ученика телефон на уроках или на перерыве

Учитель не может забрать телефон у школьника во время урока или перерыва. Таким образом, педагог нарушает права ребенка на частную собственность.

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Об этом рассказал юрист Роман Бондаренко в интервью Новой украинской школе. Специалист уверяет, что согласно законодательству, никто не может быть противоправно лишен права собственности, а телефон относится к такой категории.

"Никто не может быть противоправно лишен права собственности. Право частной собственности незыблемо. Об этом говорится в части 4 статьи 41 Конституции. Право собственности незыблемо. Никто не может быть противоправно лишен этого права или ограничен в его осуществлении", – отмечает эксперт.

Законодательство предусматривает возможность отбирать у граждан их собственность, однако это должно происходить исключительно по решению суда и согласно закону.

В то же время, закон гарантирует соискателю образования безопасную образовательную среду, которую определяют как "совокупность условий в учебном заведении, что делают невозможным причинение участникам образовательного процесса физического, имущественного и/или морального вреда". Кроме того, школьникам должно быть обеспечено психическое здоровье в сфере образования.

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