Имеет ли право учитель ставить оценку за поведение: плюсы и минусы, опыт Украины и стран мира

В Украине оценки за поведение были отменены в 2000 году. В советские времена такие баллы нужны были для получения высшего образования и для отсеивания учеников, которые не соответствовали "стандартам строителя коммунизма". Так, оценка ниже "хорошо" могла стать поводом для отчисления из школы. А за неудовлетворительное поведение выпускникам выдавали не школьный аттестат, а справку по образованию, с которой нельзя было учиться дальше.

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В настоящее время реформа Новой украинской школы не предусматривает оценки за поведение. Есть страны, где такая тенденция возвращается, передает Освитория. В частности, в Болгарии ввели такую инициативу в школах и детских садах. Также баллы за поведение выставляются в Польше, Германии, Норвегии.

Впервые за последние полвека вернули оценки за поведение и в Италии. Однако не все родители поддерживают такую инициативу, ведь теперь поставить плохую оценку легче, чем найти проблемы, которые приводят к несоблюдению дисциплины. Школьникам, набравшим 6 из 10 баллов за поведение, нужно будет проходить дополнительное испытание. На экзамене дети будут еще раз повторять законы страны, правила сосуществования, разрешение конфликтов и т.д.

Если у ученика меньше 5 баллов, его будут оставлять на второй год, даже если он хорошо учился по другим предметам.

В то же время, если подросток проявляет слишком агрессивное поведение, за это могут оштрафовать родителей на сумму от 500 до 10 тысяч евро (от 22 тысяч до 440 тысяч гривен).

Таким образом, в Италии планируют вернуть уважение к учителям. Ведь в 2024 году случаи агрессии в отношении педагогов увеличились на 110%.

Проблемы с поведением достигают значительных масштабов и в США. Так, подростки-хулиганы, которые есть во многих классах, угрожают учителям, обзывают, замахиваются, толкают и даже избивают. И все это навешивают на преподавателя. Мол, нужно искать подходы к ребенку и лучше управлять классом.

В мае 2024 года в штате Алабама (США) приняли "Боль о правах учителей", который определяет права педагога на безопасность и работу в спокойной атмосфере. Так, педагогический работник, отвечающий за дисциплину, может забирать нарушителя из класса, фиксировать случай и выяснять причины такого поведения. После второго нарушения ученик должен пройти соответствующую программу управления гневом за снижение агрессивности.

В то же время, в штате Филадельфия нашли компромиссный вариант. Там уверяют, что оценки рядовому ученику не нужны. А вот те, кто регулярно нарушает правила, должны быть переведены в особые "поведенческие" классы. Именно в них дети получают оценки за поведение, их привлекают в межшкольные и городские психотерапевтические программы. Некоторых школьников, у которых после прохождения врача выявляют психические или неврологические расстройства, отправляют на обучение по индивидуальной программе или в специализированные учебные заведения.

Сторонники оценки за поведение утверждают, что в настоящее время оно другое и не должно влиять на академические успехи. Кроме того, его не нужно использовать для наказания. Такой способ оценивания должен выявлять поведенческие проблемы для дальнейшей работы с ними.

Также возникают опасения относительно выставления оценок. В них входят объективность, когда учителя могут занижать баллы. Такая инициатива может противоречить современным идеям по инклюзии. В то же время, если дети имеют отклонения в психическом здоровье, оценка не поможет их выявить и своевременно оказать помощь.

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