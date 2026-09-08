Почти каждый второй подросток в Украине не достиг базового уровня по чтению: PISA 2025 показала тревожные результаты

Лишь 55% подростков достигают базового уровня читательской грамотности (уровень 2 и выше), соответственно 45 % школьников остаются ниже этого уровня. При этом только 0,7% учеников имеют наивысший уровень (5–6). Так, в среднем дети набирают 418 баллов по чтению в 2025 году, тогда как в 2022 году этот показатель составлял 427, а в 2018 году – 466.

Такие результаты показало международное исследование PISA 2025*. Чтение стало областью с самым низким результатом среди трех основных направлений. При этом девочки опережают мальчиков по чтению на 32 балла.

Именно среди мальчиков зафиксировано статистически значимое снижение результата: с 415 баллов в 2022 году до 402 в 2025-м. Изменение результатов девочек не было статистически значимым. Читательская грамотность мальчиков стала одной из наиболее острых проблем, на которые обращает внимание PISA 2025.

Неравенство в результатах зависит также от места проживания и социально-экономических условий. Базовый уровень в чтении достигают 41% школьников из сельской местности против 59% из городской. Разрыв между учениками крупных городов и сельской местности достигает около трех лет условного обучения. Это означает, что общий средний балл не отражает одинаковую ситуацию для всех групп украинских подростков.

В целом результаты PISA 2025 свидетельствуют о стабилизации после резкого падения в 2018–2022 годах, но пока не о восстановлении. Ни в одной из трех основных областей статистически значимого ухудшения между 2022 и 2025 годами не зафиксировано.

Согласно определению PISA, читательская грамотность — это не просто умение читать текст, а способность понимать, использовать, оценивать и осмысливать тексты, а также делать на их основе выводы.

*Международное исследование качества образования PISA (Programme for International Student Assessment), инициированное Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2000 году, является одним из самых авторитетных источников информации о качестве школьного образования в мире. В 2025 году состоялся девятый цикл исследования, в котором приняли участие 91 страна/экономика.

PISA оценивает не воспроизведение школьной программы, а то, насколько 15-летние подростки способны применять знания и умения в новых жизненных ситуациях: анализировать информацию, рассуждать, решать проблемы и делать обоснованные выводы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что PISA 2025 выявила колоссальный разрыв между городскими и сельскими школьниками.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!