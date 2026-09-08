Одни уже заканчивают школу, другие – идут в 10 класс: PISA 2025 выявила колоссальный разрыв между городскими и сельскими учениками

Разрыв между 15-летними подростками из сельской местности и крупных городов составляет три года обучения математике и ещё больше — по чтению и естественнонаучным дисциплинам. Самые низкие средние результаты во всех трех областях демонстрируют школьники из сёл, хуторов и других населенных пунктов с населением менее 3 000 жителей, а самые высокие — ученики из крупных городов, где проживает более миллиона жителей.

Соответствующие данные обнародованы в отчете о международном исследовании PISA 2025*. По математике средний результат растет от 400 баллов в самых маленьких населенных пунктах до 460 баллов в крупных городах, по чтению — от 386 до 454 баллов, а по естественнонаучным дисциплинам — от 416 до 481 балла.

Согласно методологии исследования, разницу в 20 баллов можно ориентировочно соотнести с одним годом обучения. Такие разрывы связывают с неравномерным распределением образовательных ресурсов и возможностей, различиями в социально-экономическом составе учеников, кадровым обеспечением учебных заведений и доступностью различных образовательных и культурных программ.

Сравнение результатов PISA 2018, PISA 2022 и PISA 2025 показывает, что после заметного ухудшения в период с 2018 по 2022 год, в 2025 году результаты учеников из большинства типов местности остались в целом стабильными. Единственным исключением стали школьники из крупных городов: их средний результат по математике снизился с 501 до 460 баллов.

*Международное исследование качества образования PISA (Programme for International Student Assessment), инициированное Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2000 году, является одним из самых авторитетных источников информации о качестве школьного образования в мире. В 2025 году состоялся девятый цикл исследования, в котором приняли участие 91 страна/экономика.

PISA оценивает не заучивание школьной программы, а то, насколько 15-летние подростки способны применять знания и умения в новых жизненных ситуациях: анализировать информацию, рассуждать, решать проблемы и делать обоснованные выводы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские школьники отстают по математике от сверстников из стран ОЭСР на 1,5 года обучения.

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