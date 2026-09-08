Украинские школьники отстают по математике от своих сверстников из стран OECD на 1,5 года обучения: данные PISA 2025

Украинские 15-летние школьники набрали в среднем 431 балл по математике по результатам международного исследования PISA 2025*. В 2022 году этот показатель составлял 440 баллов, в 2018-м – 453. Базового уровня математической грамотности (уровня 2 или выше) достигают 54% учащихся.

Таким образом, почти половина школьников – 46% не демонстрируют минимальный набор математических знаний и умений. До самых высоких уровней (5–6) доходят лишь 2,6% подростков. Соответствующие данные содержатся в отчете по результатам исследования PISA 2025.

Почти половина учеников не достигает уровня, который в PISA считается базовым. В 2018 году Украина набрала 453 балла по математике, в 2022 году — 440, в 2025 году — 431.

Средний результат стран ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) по математике в PISA 2025 составляет 463 балла, что на 32 балла больше, чем в Украине. В то же время результаты самих стран ОЭСР также не вернулись к уровню 2018 года.

*Международное исследование качества образования PISA (Programme for International Student Assessment), инициированное Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2000 году, является одним из самых авторитетных источников информации о качестве школьного образования в мире. В 2025 году состоялся девятый цикл исследования, в котором приняли участие 91 страна/экономика.

PISA оценивает не воспроизведение школьной программы, а то, насколько 15-летние подростки способны применять знания и умения в новых жизненных ситуациях: анализировать информацию, рассуждать, решать проблемы и делать обоснованные выводы.

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