НМТ 2026 установил рекорд по количеству 200-бальников: сколько абитуриентов получили максимальный результат

4002 абитуриента набрали максимальные 200 баллов по национальному мультипредметному тесту (НМТ) в 2026 году. Этот результат стал рекордным за три года проведения экзамена.

Об этом свидетельствуют данные официального отчета о проведении НМТ в 2026 году, опубликованного Украинским центром оценивания качества образования. 3712 абитуриентов сдали экзамен на максимальный балл по одному предмету, 260 – по двум предметам, 28 – по трём и 2 – по всем четырем предметам.

Наибольшее количество участников, набравших 200 баллов в 2026 году, было среди сдававших английский язык (2194 человека), математику (1152) и историю Украины (366).

В 2025 году таких участников было в общей сложности 2745, из них 2459 сдали на максимальный балл один предмет, 252 – два предмета, 31 – три предмета и 3 – все четыре предмета.

В 2024 году самых успешных абитуриентов было 3417: 2999 из них сдали на максимальный балл один предмет, 353 — два, 58 – три и 7 – все четыре предмета.

Напомним, что 39 888 абитуриентов не сдали математику на НМТ — это каждый восьмой абитуриент, что стало худшим результатом в 2026 году. Всего 48 590 участников экзамена не преодолели порог хотя бы по одному предмету. Украинский язык не сдали 6 217 выпускников, а историю Украины – лишь 1 283. Всего экзамен сдавали 329 тысяч абитуриентов, из них 280 797 участников — 85,2% — преодолели порог по всем четырём предметам.

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