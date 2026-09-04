Каждый восьмой абитуриент не сдал математику на НМТ 2026: результаты по всем предметам

39 888 абитуриентов не сдали математику на национальном мультипредметном тесте (НМТ) – это каждый восьмой абитуриент, что стало худшим результатом в 2026 году. Всего 48 590 участников экзамена не преодолели проходной балл хотя бы по одному предмету. Украинский язык не сдали 6 217 выпускников, а историю Украины – лишь 1 283.

Такие результаты приведены в отчете Украинского центра оценки качества образования. Всего экзамен сдавали 329 тысяч абитуриентов, из них 280 797 участников – 85,2% – преодолели проходной балл по всем четырем предметам.

Сколько участников не преодолели порог по предметам:

по английскому языку — 1 958 участников (1,8%);

по украинскому языку — 6 217 (1,9%);

по украинской литературе – 1 394 (3,9%);

по физике – 1 229 (12%);

по истории Украины – 1 283 (0,4%);

по химии – 235 (8,5%);

по биологии – 121 (0,2%);

по географии – 52 (0,1 %).

Также немецкий язык не сдали 31 участник (0,9%), испанский – 11 (7,3%), французский – 6 (2,3%).

Максимальные 200 баллов хотя бы по одному предмету в этом году набрали 3 712 участников – больше всего по английскому языку (2 194 результата) и математике (1 152 результата). Историю Украины на двести баллов сдали 366 абитуриентов, украинский язык – 267, украинскую литературу – 175, физику – 52, а географию – всего шесть.

Еще 260 абитуриентов набрали по 200 баллов по двум предметам, а 28 — по трем. И только двое участников в этом году показали максимальный результат по всем четырем предметам — в общей сложности 800 баллов.

Напомним, выпускник Львовской школы Юрий Гащук, набравший 800 баллов на НМТ, получил премию от областного совета. Юношу наградили премией в размере 32 тысяч гривен. Всего 52 участника получили денежные награды в размере от 14 до 32 тысяч гривен.

2262 абитуриента с максимальными результатами основной сессии НМТ 2026 уже подали хотя бы одно заявление о поступлении. Наибольшей популярностью пользовалась филология, которую выбрали 459 абитуриентов. На втором месте — компьютерные науки (384 заявления), на третьем — экономика (349 заявлений). Четвертой по популярности стала инженерия программного обеспечения (311 заявлений), пятой — международные отношения (308)

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