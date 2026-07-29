Выбор сильнейших: на какую специальность подали больше всего заявлений 200-бальники НМТ 2026

2262 абитуриента, показавшие максимальные результаты на основной сессии национального мультипредметного теста 2026 года, уже подали хотя бы одно заявление о поступлении. Наибольшей популярностью пользовалась Филология, которую выбрали 459 абитуриентов.

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На втором месте — Компьютерные науки (384 заявления), на третьем — Экономика (349 заявлений). Соответствующие данные обнародовало Министерство образования и науки Украины. Четвертой по популярности стала Инженерия программного обеспечения – 311 заявлений, пятой – Международные отношения – 308

В соответствии с Порядком приема один абитуриент может подать до 10 заявлений, из них не более 5 – для участия в конкурсе на бюджетные места. Этот обзор позволяет увидеть не только популярные направления, но и те отрасли, в которых абитуриенты с наивысшими результатами планируют строить свою профессиональную карьеру.

В то же время 200 баллов по отдельному предмету не означают автоматического зачисления на любую программу. При конкурсном отборе учитываются конкурсный балл, весовые коэффициенты предметов, определенные абитуриентом приоритеты и количество бюджетных мест.

Главные истории дня

В 2026 году абитуриент может подать до 10 заявлений, из них не более пяти – для участия в конкурсе на бюджетное место. В среднем один абитуриент подал четыре заявления.

На данный момент зарегистрировано:

171 549 заявлений с первым приоритетом;

132 292 — со вторым;

106 948 — с третьим;

90 444 — с четвёртым;

74 158 — с пятым.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что выпускник лицея во Львове получит премию в размере 40 тыс. грн за абсолютный рекорд на НМТ.

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