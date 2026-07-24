Выпускник лицея во Львове получит премию 40 тыс. грн премии за абсолютный рекорд на НМТ. Фото

Выпускник лицея "Гроно" Львовского городского совета Юрий Гащук, набравший 800 баллов из 800 возможных на национальном мультипредметном тесте (НМТ) в 2026 году, получит премию в размере 40 тысяч гривен. Всего в Украине в этом году только два выпускника имеют максимальные баллы.

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Об этом сообщили на официальном сайте Львовского городского совета. Всего в городе премируют 31 выпускника, показавших наилучшие результаты по НМТ в 2026 году. Так, 27 выпускников, набравших 400 баллов на НМТ, получат от города по 20 тыс. грн. Еще трое выпускников, набравших 600 баллов, получат по 30 тыс. грн.

"Это деньги от города для одаренных детей. Кому-то они помогут приобрести книги, кому-то — другие необходимые вещи для учебы. Это инвестиция в наших молодых людей и в будущее города", – сказал городской голова Андрей Садовый.

Также 800 баллов получил выпускник из Черниговской области Иван Прудько. Парень учился в Нежинском лицее имени Николая Гоголя. В качестве четвертого предмета он выбрал географию, однако не ожидал такого результата. К экзамену он пытался готовиться самостоятельно, но все же пришлось заниматься с репетиторами. Он считает, что без дополнительной помощи сдать тестирование довольно сложно, ведь есть определенные расхождения с программой.

Главные истории дня

Напомним, выпускник Гороховского лицея №1 на Волыни Илья Обозовский набрал 797 баллов из 800 возможных на НМТ. Парень получил максимальные 200 баллов по украинскому языку, математике и биологии. Еще 197 — по истории Украины. Школьник на протяжении 11 лет отлично учился, однако не сразу поверил, когда увидел свои результаты на экране. Парень рассказал, что планирует поступать в украинский медицинский университет и выбрал профессию врача-хирурга.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что выпускник Нетишинского академического лицея (Хмельницкая область) Юрий Башинский также сдал НМТ, набрав 797 баллов из 800 возможных. Парень установил интеллектуальный рекорд, получив максимальные 200 баллов по украинскому языку, математике и физике, а также 197 – по истории Украины.

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