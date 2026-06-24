Не хватило трех баллов до 800: выпускник из Волыни почти на отлично сдал НМТ 2026
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Выпускник Гороховского лицея № 1 на Волыни Илья Обозовский набрал 797 баллов из 800 возможных на национальном мультипредметном тесте (НМТ). Парень получил максимальные 200 баллов по украинскому языку, математике и биологии. Еще 197 — по истории Украины.
Школьник на протяжении 11 лет отлично учился, однако не сразу поверил, когда увидел свои результаты на экране. В интервью Суспільному парень рассказал, что планирует поступать в украинский медицинский университет и выбрал профессию врача-хирурга.
"Немного удивлен, потому что думал, что не будет так много, но в целом ожидал такого результата. Математика – это систематическая работа, я учился все 11 лет, так же как и биология. А украинский язык и история – это больше последние два года", — делится Обозовский.
Мама выпускника Ольга не смогла сдержать слез, когда увидела результат сына. Однако она поделилась, что ожидала таких балов, ведь парень постоянно учился.
"Плакала! Как мне сказали – "слезы радости". Ожидала такого результата, потому что мой ребенок учится постоянно. Иногда мне хочется ему сказать: "Может, уже немного отдохни". Действительно, мой ребенок – золотой, самый лучший!" – отмечает женщина.
Учительница математики Ирина Тимчук также не сомневалась в успехах своего ученика.
"Я в Илье никогда не сомневалась, впервые мы с ним увиделись на первом уроке математики, на последней парте. Очень пытливые глаза, ребенок, который словно поглощал тебя и впитывал каждое твое слово. Ребенок, который уже был приучен работать системно, очень ответственный", – рассказала учительница.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что выпускница из села в Одесской области набрала феноменальные 600 баллов на НМТ 2026.
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