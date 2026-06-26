Интеллектуальный рекорд: ещё один выпускник набрал 797 баллов из 800 возможных на НМТ 2026 года

Выпускник Нетишинского академического лицея (Хмельницкая область) Юрий Башинский сдал национальный мультипредметный тест (НМТ), набрав 797 баллов из 800 возможных. Парень установил интеллектуальный рекорд, получив максимальные 200 баллов по украинскому языку, математике и физике, а также 197 — по истории Украины.

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Парень известен в регионе как лидер молодежного движения, а свое будущее планирует связать с развитием инженерно-технического потенциала, рассматривая энергетику как один из векторов профессионального становления. Об этом сообщили на странице Хмельницкой АЭС в Facebook. Там также отметили, что выпускник ведет активную общественную и благотворительную деятельность.

За время обучения парень стал победителем областного этапа, призером всеукраинского этапа олимпиады по астрономии, победителем областного этапа и участником всеукраинского тура олимпиады по физике, призером областного этапа по математике, победителем всеукраинских конкурсов по командному решению математических головоломок.

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"Для Хмельницкой АЭС подготовка и привлечение таких специалистов является стратегическим приоритетом. Современная атомная энергетика Украины нуждается в гибких, талантливых и патриотичных лидерах с высоким уровнем аналитического мышления, способных внедрять инновации и обеспечивать энергетическую независимость государства", — говорится в сообщении.

Напомним, что выпускник Гороховского лицея №1 на Волыни Илья Обозовский набрал 797 баллов из 800 возможных. Парень получил максимальные 200 баллов по украинскому языку, математике и биологии. Еще 197 — по истории Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что четверо выпускников Черновицкого лицея № 11 "Престиж" набрали по 200 баллов по английскому языку на НМТ.

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