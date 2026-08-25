Стало известно, какую премию получил рекордсмен НМТ 2026 из Львова: сумма превышает зарплату многих украинцев

Выпускник Львовской школы Юрий Гащук, набравший 800 баллов на национальном мультипредметном тесте (НМТ), получил премию от областного совета. Юноше вручили награду в размере 32 тысяч гривен. Всего 52 участника получили денежные награды в размере от 14 до 32 тысяч гривен.

Так, один участник набрал 800 баллов, шестеро – по 600 баллов, а 45 участников – по 400 баллов, сообщает zaxid.net. Среди выпускников с наилучшими результатами – ученики заведений образования Львова и территориальных общин области, в частности Городка, Шептицкого, Дрогобыча, Стрыя, Жовквы, Новояворовска, Нового Роздола, Бирок и Зимной Воды.

Гащук отметил, что не хочет останавливаться на достигнутом и будет и дальше стремиться к новым успехам.

"Когда увидел свой результат, сам до конца не мог поверить, что набрал 800 баллов. Во время тестирования были задания, в ответах на которые я сомневался, и многие варианты в итоге изменил. Если меня спросят, есть ли какая-то формула успеха, то я скажу, что нет. Я не хочу останавливаться на этом достижении, потому что в жизни нужно продолжать работать, продолжать чего-то добиваться", – подчеркнул выпускник.

Как известно, Юрий Гащук планирует поступать в Национальный университет "Львовская политехника". Парень выбрал химию для дальнейшего обучения.

Отметим, что в июне средняя зарплата в Украине составляла 32 783 грн.

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