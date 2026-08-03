Выбор рекордсмена: где будет учиться львовянин, который сдал НМТ на максимальные 800 баллов

Юрий Гащук, набравший максимальные 800 баллов на национальном мультипредметном тесте ( НМТ), планирует поступать в Национальный университет "Львовская политехника". Парень выбрал химию для дальнейшего обучения.

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Об этом рассказал директор департамента образования и культуры Львовского горсовета Андрей Закалюк. Парень любит Львов, именно поэтому выбрал дальнейшее обучение в этом городе.

"Максимум 800 баллов на НМТ. 200 баллов по математике – без репетиторов. Впереди – обучение на химическом факультете Львовской политехники. Но больше всего запомнился не разговор о баллах. Юрко очень любит Львов. Хочет жить здесь, учиться здесь, развиваться здесь. Часами гуляет по городу, читает книги о городе и записывает в тетрадь интересные факты о Львове. И уже этой осенью хочет стать гидом. Говорит: "Для души". Именно из таких историй и складывается будущее города", – написал Закалюк.

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Как известно, Гащук получит премию в размере 40 тысяч гривен. Всего в городе премии получат 31 выпускник, показавший наивысшие результаты по НМТ в 2026 году. Так, 27 выпускников, набравших 400 баллов на НМТ, получат от города по 20 тыс. грн. Еще трое выпускников, набравших 600 баллов, получат по 30 тыс. грн.

Также 800 баллов получил выпускник из Черниговской области Иван Прудько, сдавший четыре предмета национального мультипредметного теста (НМТ) на максимальные 200 баллов по каждому. Парень учился в Нежинском лицее имени Николая Гоголя. В качестве четвертого предмета он выбрал географию, однако не ожидал такого результата. К экзамену он пытался готовиться самостоятельно, но все же пришлось заниматься с репетиторами. Он считает, что без дополнительной помощи сдать тестирование довольно сложно, ведь есть определенные расхождения с программой.

По его словам, география была немного сложнее других предметов из-за устаревшей программы. Парень планирует поступать в Киевскую школу экономики (KSE).

Напомним, выпускник Гороховского лицея №1 на Волыни Илья Обозовский набрал 797 баллов из 800 возможных на НМТ. Парень получил максимальные 200 баллов по украинскому языку, математике и биологии. Еще 197 — по истории Украины. Школьник на протяжении 11 лет отлично учился, однако не сразу поверил, когда увидел свои результаты на экране. Парень рассказал, что планирует поступать в украинский медицинский университет и выбрал профессию врача-хирурга.

Выпускник Нетишинского академического лицея (Хмельницкая область) Юрий Башинский также сдал НМТ, набрав 797 баллов из 800 возможных. Парень установил интеллектуальный рекорд, получив максимальные 200 баллов по украинскому языку, математике и физике, а также 197 — по истории Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине может сложиться критическая ситуация с учителями физики и химии. Так, по состоянию на 22 июля из 338 086 заявлений на поступление на бакалавриат лишь 50 было подано на обучение по специальности "Среднее образование (Химия)" и 63 заявления — на "Среднее образование (Физика и астрономия). Это 0,015% и 0,019% соответственно от общего количества заявлений, что составляет менее 1%.

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