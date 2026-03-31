'Школа проиграла борьбу за внимание ребенка': Ликарчук объяснил, почему не поддерживает запрет телефонов для учеников

Украинский образовательный эксперт Игорь Ликарчук не поддерживает запрет телефонов для учеников, ведь, по его мнению, школа проиграла борьбу за внимание к ребенку. Так, по словам педагога, учителя не пытаются сделать занятия более интересными, не пересматривают методики преподавания, зато приходят к более простому решению – лишить школьников смартфонов на переменах и уроках.

Специалист отмечает, что даже если в школах появляются специальные шкафы для хранения телефонов, у учеников будет несколько гаджетов и они найдут способ "обвести вокруг пальца". Это свидетельствует о том, что в учебных заведениях не могут организовать внимание и новые смыслы образовательного процесса, поэтому решают воспользоваться методами запрета. На этом образовательный эксперт отметил в заметке в Facebook.

Специалист отмечает, что подобные вещи свидетельствуют о том, что когда система не может организовать внимание и новые смыслы образовательного процесса, она забирает телефоны, ведь это сделать гораздо проще. В частности, значительное количество педагогов ссылается на европейский опыт, где убрав гаджеты работают с поведением учеников. Тогда как в Украине, очевидно, собираются воевать со смартфонами.

"По моему мнению, утверждая так, вы свидетельствуете одно: школа проиграла борьбу за внимание ребенка. и вместо того, чтобы это признать, предлагается решение: забрать телефон. Не изменить сущность образовательного процесса на уроке. Не сделать урок таким, чтобы он был интересным ученику. Не пересмотреть методику. Не поставить неудобные вопросы к содержанию обучения. Не использовать телефон как еще один инструмент. А забрать его. И как всегда "железный" аргумент: в Европе тоже запрещают. Но главный смысл их запретов – установление и соблюдение правил пользования телефоном в школе. Другими словами – там работают с поведением учеников", – написал Ликарчук.

По его словам, педагогики в подобных решениях нет, зато в учебных заведениях присутствует формальная образовательная деятельность, у детей отсутствует мотивация к обучению, а у учителей появляется страх перед сложными решениями. Тогда как телефон становится лишь удобным виновником, ведь никто не хочет получить честный ответ на вопрос, почему детям интереснее в гаджетах, чем на уроках. По мнению Ликарчука, запреты на смартфоны здесь не помогут, а лишь добавят учителю и администрации дополнительных проблем.

"Когда в системе заканчивается педагогика – начинаются запреты. Из собственного опыта. На моих университетских лекциях студенты телефоном для развлечений не пользовались. Не потому, что их запрещали. Или прятали в коробки. Студентам во время лекций не было времени на телефоны и соцсети. По одной причине: нужно было работать. Как преподаватель, я давно для себя сделал вывод: телефон не мешает там, если есть реальный учебный процесс на уроке или во время лекции. Он появляется только там, где этого процесса нет", – добавляет Ликарчук.

В то же время, родители имеют разные мнения относительно запрета телефонов в школе. Так, некоторые из мам считают, что в начальных классах гаджеты не нужны, ведь ученики чаще на них отвлекаются и не могут сосредоточиться на учебе. Однако с другой стороны, в условиях полномасштабной войны, родители хотят иметь связь с детьми, чтобы быть спокойными. Несмотря на это, учителям трудно держать внимание так на уроках, чтобы школьники не отвлекались на телефоны.

