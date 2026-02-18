Стоит ли школам запрещать использование смартфонов? Украинцы устроили бурную дискуссию после заявления Лисового

В сети возникла дискуссия после того, как министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что вопрос запрета смартфонов в школах пока не является приоритетом для образовательного ведомства и его следует обсудить с общественностью. В то же время, заведения могут самостоятельно определять правила пользования гаджетами во время учебного процесса заключая договор с родителями.

Украинцы разделились во взглядах относительно такой инициативы. Так, часть родителей указала под заметкой Освіта.ua, что не поддерживает запрет смартфонов детям во время пребывания в школе. Мол, в условиях войны и постоянных тревог школьники должны быть постоянно на связи. К тому же ни одно из заведений не имеет права изымать личное имущество детей.

"Нет, не надо. Телефон, это средство связи, особенно во время войны и тревог".

"Ни школа, ни МОН не имеют никакого права запрещать иметь с собой в школе детям средства связи детей с родителями. Не имеют права изымать и забирать их личное имущество".

В то же время, значительное количество пользователей сети считает, что стоит изымать телефоны у детей, чтобы они не пользовались ими на уроках. А некоторые поддерживают мнение, что смартфоны не нужны и на переменах, ведь тогда школьники будут больше двигаться, а не сидеть в экранах. Украинцы отмечали, что для экстренных случаев у классного руководителя должен быть номер родителей и наоборот. Кроме того, многие говорили, что дети могут пользоваться кнопочными телефонами.

"Только во время перерыва разрешать использовать, а во время урока не стоит".

"Да, стоит, для срочной связи у классного руководителя должны быть номера родителей, а у родителей – руководителя. Дополнительно можно разрешить простые кнопочные телефоны для связи с родителями, но в которых не на что "залипать".

"Да. Стоит. Есть ученики, которые совсем не двигаются во время перерыва, сидят по 4 часа подряд (уроки + перерывы) и смотрят только в телефон".

Некоторые из украинцев говорили, что школы сами должны решать этот вопрос, а запрет может стать привычной практикой для борьбы за успеваемость детей.

"Стоит дать возможность школам самим решать этот вопрос. То есть разрешить запрещать использовать телефоны. Считать нормальной практикой такие способы борьбы за успеваемость учеников".

Напомним, учитель не имеет права забрать телефон у школьника во время урока или перерыва. Так, педагог нарушает права ребенка на частную собственность. Согласно законодательству, никто не может быть противоправно лишен права собственности, а телефон относится к такой категории.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН поручило школам фильтровать доступ детей к интернету, из-за чего в сети дискуссия.

