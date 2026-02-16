'Мировая практика разная': в МОН признались, стоит ли запрещать смартфоны в школах

Министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что вопрос запрета мобильных телефонов в школах следует обсудить с общественностью. Он сказал, что сейчас полный запрет смартфонов не является приоритетом для министерства.

Лисовой рассказал об этом в интервью проекту "Рандеву с Яниной Соколовой" на 5 канале. Отвечая на вопрос ведущей, министр отметил, что в мире существуют различные подходы к пользованию гаджетами в школах и они имеют как сторонников, так и оппонентов.

Различные подходы

По словам министра, мировая практика демонстрирует несколько форматов организации пользования телефонами во время обучения. В одних школах дети оставляют смартфоны в индивидуальных локерах, в других – в специальных боксах в классе и забирают их только на переменах.

"То что касается мировой практики по культуре взаимодействия с гаджетами в учебном заведении, то она различна, в том числе и такой, когда смартфон оставляют в локере в школе, или оставляют в боксе в классе, а на переменах берут в руки. Такая практика существует и она доказывает свои положительные результаты", – сказал Лисовой.

Он добавил, что формат с коробкой в классе, где ученики оставляют телефоны на время урока, может помочь им сосредоточиться на учебе. Но, по его словам, такое решение стоит обсудить с родителями и педагогами. Министр уточнил, что школы уже сейчас могут договариваться с родителями о внутренних правилах без отдельной директивы министерства.

Что известно сейчас

Глава МОН подчеркнул, что вопрос запрета смартфонов не входит в перечень первоочередных для ведомства. Сейчас министерство не рассматривает введение общенационального запрета.

В марте 2025 года образовательный омбудсмен Надежда Лещик заявляла, что на законодательном уровне пользование мобильными телефонами в школах не запрещено. В то же время она подчеркивала, что гаджеты не должны мешать образовательному процессу.

Летом прошлого года Лещик также отмечала, что при отсутствии четкой законодательной нормы родители и учителя могут самостоятельно определить правила пользования смартфонами. По ее словам, одним из возможных вариантов является выключенный звук и хранение телефона в сумке или рюкзаке во время урока.

