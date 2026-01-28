"Лучше запретите пользоваться гаджетами!" МОН поручило школам фильтровать доступ детей к интернету: в сети дискуссия

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
2,0 т.
'Лучше запретите пользоваться гаджетами!' МОН поручило школам фильтровать доступ детей к интернету: в сети дискуссия

Министерство образования и науки утвердило методические рекомендации по методам фильтрации доступа к сети Интернет и противодействия вредоносному контенту в учебных заведениях. В документе предлагается многоуровневая система защиты в школах, которая охватывает провайдера, сеть заведения и устройства.

Видео дня

Об этом говорится на официальном сайте образовательного ведомства. На уровне провайдера школам рекомендуется обращаться к поставщикам услуг с запросом на активацию централизованной фильтрации . На уровне сети заведения предусмотрена настройка DNS-фильтрации, использование безопасного поиска (SafeSearch) и сегментация сети.

"Лучше запретите пользоваться гаджетами!" МОН поручило школам фильтровать доступ детей к интернету: в сети дискуссия

Школам также рекомендуют применять настройки браузеров и функций родительского контроля на компьютерах и планшетах. Для создания безопасной цифровой среды в учебных заведениях советуется ограничить доступ к ресурсам, содержащим сцены насилия, пропаганду терроризма и разжигания вражды, информацию о наркотиках, алкоголе, табаке и оружии, азартные игры, контент для взрослых и цифровые угрозы.

Украинцы негативно отреагировали на подобные рекомендации. В частности, под заметкой Освіта.ua они отмечали, что необходимо не рекомендации школам предоставлять, а на законодательном уровне запретить пользоваться гаджетами в учебных заведениях. Проголосовать за такое решение должны депутаты Верховной Рады. Кроме того, пользователи сети отмечали, что вопросом контента детей должны заниматься родители, а не школы.

Значительное количество педагогов также возмутились. Они подчеркивали, что это происходит на фоне повышения зарплат учителям, чтобы школьным преподавателям добавить обязанности. А некоторые предполагали, что учителям еще и курсы добавят, руководствуясь этим приказом.

"Вы не рекомендации давайте! А попробуйте издать закон, который запрещает пользоваться любыми гаджетами в школе ученикам! Что слабо?"

"Лучше запретите пользоваться гаджетами!" МОН поручило школам фильтровать доступ детей к интернету: в сети дискуссия

"А почему это должны делать школы, а не государство? У нас так любят перенимать опыт от других особенно в образовании, то почему бы не запретить пользоваться тем же TikTok и др. сетями, на уровне государства, как, например, в Австралии? А, нет, надо ответственность снова на школы свалить".

"Лучше запретите пользоваться гаджетами!" МОН поручило школам фильтровать доступ детей к интернету: в сети дискуссия

"Лучше бы запретили телефоны на время уроков, как во многих странах, где понимают их разрушительное влияние на мозг, концентрацию внимания и академическую добродетель".

"Лучше запретите пользоваться гаджетами!" МОН поручило школам фильтровать доступ детей к интернету: в сети дискуссия

"Если родители не фильтруют, то школы тем более".

"Лучше запретите пользоваться гаджетами!" МОН поручило школам фильтровать доступ детей к интернету: в сети дискуссия

"Та давайте уже всю ответственность родителей сбросим на учителей. Это наверняка учитель не дорабатывает свои часы? Надо чтобы учитель работал 25/7".

"Лучше запретите пользоваться гаджетами!" МОН поручило школам фильтровать доступ детей к интернету: в сети дискуссия

"В каком смысле? То есть не родители должны фильтровать доступ своих детей к интернету, а школа?"

"Лучше запретите пользоваться гаджетами!" МОН поручило школам фильтровать доступ детей к интернету: в сети дискуссия
"Лучше запретите пользоваться гаджетами!" МОН поручило школам фильтровать доступ детей к интернету: в сети дискуссия

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что директор школы из Киева выступил против запрета мобильных телефонов на уроках.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!