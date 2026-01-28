'Лучше запретите пользоваться гаджетами!' МОН поручило школам фильтровать доступ детей к интернету: в сети дискуссия

Министерство образования и науки утвердило методические рекомендации по методам фильтрации доступа к сети Интернет и противодействия вредоносному контенту в учебных заведениях. В документе предлагается многоуровневая система защиты в школах, которая охватывает провайдера, сеть заведения и устройства.

Об этом говорится на официальном сайте образовательного ведомства. На уровне провайдера школам рекомендуется обращаться к поставщикам услуг с запросом на активацию централизованной фильтрации . На уровне сети заведения предусмотрена настройка DNS-фильтрации, использование безопасного поиска (SafeSearch) и сегментация сети.

Школам также рекомендуют применять настройки браузеров и функций родительского контроля на компьютерах и планшетах. Для создания безопасной цифровой среды в учебных заведениях советуется ограничить доступ к ресурсам, содержащим сцены насилия, пропаганду терроризма и разжигания вражды, информацию о наркотиках, алкоголе, табаке и оружии, азартные игры, контент для взрослых и цифровые угрозы.

Украинцы негативно отреагировали на подобные рекомендации. В частности, под заметкой Освіта.ua они отмечали, что необходимо не рекомендации школам предоставлять, а на законодательном уровне запретить пользоваться гаджетами в учебных заведениях. Проголосовать за такое решение должны депутаты Верховной Рады. Кроме того, пользователи сети отмечали, что вопросом контента детей должны заниматься родители, а не школы.

Значительное количество педагогов также возмутились. Они подчеркивали, что это происходит на фоне повышения зарплат учителям, чтобы школьным преподавателям добавить обязанности. А некоторые предполагали, что учителям еще и курсы добавят, руководствуясь этим приказом.

"Вы не рекомендации давайте! А попробуйте издать закон, который запрещает пользоваться любыми гаджетами в школе ученикам! Что слабо?"

"А почему это должны делать школы, а не государство? У нас так любят перенимать опыт от других особенно в образовании, то почему бы не запретить пользоваться тем же TikTok и др. сетями, на уровне государства, как, например, в Австралии? А, нет, надо ответственность снова на школы свалить".

"Лучше бы запретили телефоны на время уроков, как во многих странах, где понимают их разрушительное влияние на мозг, концентрацию внимания и академическую добродетель".

"Если родители не фильтруют, то школы тем более".

"Та давайте уже всю ответственность родителей сбросим на учителей. Это наверняка учитель не дорабатывает свои часы? Надо чтобы учитель работал 25/7".

"В каком смысле? То есть не родители должны фильтровать доступ своих детей к интернету, а школа?"

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что директор школы из Киева выступил против запрета мобильных телефонов на уроках.

