'Почему учителям можно, а ученикам – нет?' Директор школы из Киева выступил против запрета мобильных телефонов на уроках

Учителя, находясь в школе, имеют постоянный доступ к мобильным телефонам. В частности, они могут в гаджетах проверять информацию, общаться с коллегами, пользоваться электронными приложениями и т.д.. Однако дети обычно такой возможности не имеют и вынуждены прятать свои смартфоны, пока находятся на уроках.

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Директор школы Дмитрий Ламза в сообщении в Facebook уверяет, что не только учителя, но и школьники имеют право пользоваться мобильными телефонами находясь в учебном заведении. По его словам, детей вместо запретов, лучше научить пользоваться гаджетами как вспомогательным инструментом для развития.

"Почему учителям можно пользоваться телефонами, а ученикам – нет? Учителя постоянно проверяют информацию, общаются с коллегами, пользуются электронными приложениями и журналами. Дети тоже имеют право использовать телефоны для обучения! Вместо запретов давайте научимся использовать мобильные телефоны как вспомогательный инструмент для развития и обучения детей", – пишет педагог.

"Я как директор школы, как педагог против запрета использования телефонов в школе! Я лично разрешаю ими пользоваться во время образовательного процесса. И знаю, что большое количество педагогов тоже так поступают", – добавляет Ламза.

Он отмечает, что ныне смартфоны для многих стали инструментами работы и обучения. В то же время педагоги должны, в первую очередь, подавать собственный пример.

По словам директора школы, телефон – это также и о безопасности, когда дети могут запечатлеть неправомерные действия и обратиться за помощью. Кроме того, гаджеты дают доступ ко многим образовательным ресурсам, а также возможность общаться с одноклассниками. Поэтому, по мнению Ламзы, пользы от мобильных телефонов в школе больше, чем ущерба.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Дании планируют запретить использование учащимися мобильных телефонов в школах и внеклассных кружках.

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