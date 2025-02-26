Еще одна страна Европы запретит мобильные телефоны в школах и внешкольных клубах

В Дании планируют запретить использование учениками мобильных телефонов в школах и внеклассных кружках. Для этого правительство страны обязано внести изменения в законодательство.

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Об этом пишет The Guardian. Правительственная комиссия обнародовала рекомендации, в которых говорится, что дети до 13 лет не должны иметь собственный смартфон или другой гаджет.

Правительство заявило, что изменит существующее законодательство, чтобы заставить все общеобразовательные начальные и младшие средние школы (folkeskole) отказаться от телефонов. Это означает, что почти все дети в возрасте от семи до 16-17 лет будут обязаны по закону не приносить свои телефоны в школу.

Ввести новые правила в Дании хотят в то время, когда правительства по всей Европе пытаются более жестко регулировать доступ детей к телефонам и социальным сетям. В то же время ранее в стране отказывались от такой политики.

Правительственная комиссия по благополучию, которая была была создана премьер-министром Метте Фредериксен в 2023 году, опубликовала отчет, в котором говорится, что у детей и молодежи нет баланса между цифровой и реальной жизнью.

Среди 35 рекомендаций была необходимость принятия правительством закона, запрещающего телефоны в школах и внеклассных клубах.

Министр по делам детей и образования Маттиас Тесфайе сказал, что необходимо "вернуть школу в качестве образовательного пространства, где есть место для размышлений и где она не является продолжением подростковой спальни".

У местных властей будет возможность сделать исключения, в том числе для детей с особыми образовательными потребностями. Однако, по словам чиновника, мобильные телефоны и персональные планшеты "не должны быть в школе, ни во время перемен, ни во время уроков".

"Внезапно экраны оказались повсюду в школе, и только после этого мы начали обсуждать последствия. Как академические исследования, так и комиссии начинают заниматься негативными последствиями. За два года, что я был министром образования, мы стали немного мудрее", – отметил Тесфайе.

Исследование комиссии показало, что 94% молодых людей имели профиль в социальных сетях до того, как им исполнилось 13 лет – несмотря на то, что это минимальный возраст для многих социальных сетей – и что подростки в возрасте от 9 до 14 лет проводили в среднем по три часа в день в TikTok и YouTube.

Комиссия заявила: "Это увеличивает риск того, что дети будут подвергаться, среди прочего, ненадлежащим культурам сравнения, давлению быть доступным и вредному контенту и функциям".

Напомним, ранее ученые из Британии, где во многих школах ученикам запрещают использовать на уроках мобильные устройства, провели исследование, которое показало, что нет никакого положительного эффекта от запрета использования мобильных телефонов в школах. Они не выявили никакой связи с более высокими оценками, улучшением психического благополучия или физического здоровья.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2024 году 14 штатов США запретили телефоны в школах или дали соответствующие рекомендации местным педагогам. Впервые в стране такой закон был принят во Флориде в 2023 году.

Европейские школы также все чаще запрещают ученикам пользоваться смартфонами во время учебы. Во Франции в 2025 году такое требование будет касаться всех французских школьников. В список стран, ограничивающих пользование гаджетами в школах, также вошли Нидерланды, Испания, Италия, Бельгия.

В школах Англии ученикам полностью запретят пользоваться мобильными телефонами во время учебы. Уже утвержден план, включающий уже широко принятые практики.

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