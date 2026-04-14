Сколько времени ученики 7–9 классов сидят в телефоне? Невролог шокировал сеть статистикой в одной из украинских школ

Дети, которые учатся в 7–9 классах, проводят в телефонах 9 часов в сутки. Тогда как на 15 учеников 10–11 классов среднее экранное время составляет 3 часа .

Об этом рассказал невролог из Ужгорода Никита Ганбаров в заметке в Threads. Он отметил, что проводил лекцию школьникам об экранном времени и игровом расстройстве. По словам эксперта, со старшеклассниками вместо запланированных полтора часа он общался три. Тогда как с учениками 7–9 классов он закончил лекцию за час, ведь всем было не интересно.

"Читал лекцию детям про экранное время, мобилки, дофамин, тревогу, и игровое расстройство 10–11 классам и 7–9 классам. У 10–11 класса на 15 детей – среднее экранное время 3 часа в день. Им было интересно, на запланированные 1.30 я с ними пробыл 3 часа. В 7-9 классе 22 ребенка – среднее экранное время в день – 9 часов в сутки. Если представить, что в школе они сидят в телефоне полтора часа, то с 14:00 до 21:00 они сидят в телефоне. Я закончил за час, было неинтересно", – написал Ганбаров.

Украинцы в комментариях поделились своим опытом. Некоторые были поражены количеством часов, которое школьники проводят в гаджетах, ведь оно соответствует полноценному рабочему дню. В то же время, многие делились, что ограничивают время за экранами детям, а некоторые из родителей рассказывали, что чем старше становятся дети, тем меньше они сидят в телефонах. Некоторые из мам говорили, что ребята не просто скроллят ленту, а создают с друзьями виртуальный мир, поэтому и так много времени проводят в смартфонах.

"Почему мамы маленьких детей всегда так хвастаются, какие они умные, будто одни они поняли эту жизнь? Между 9 годами и 13-15 годами пропасть. Вам еще полжизни до нее расти. Все".

"7–9 это пик подросткового возраста, их внимание привлечь и удержать в целом сложнее".

"Очень печальная статистика".

"Нашему старшему 9 лет, мы ограничиваем ему экранное время, он жалуется что все одноклассники без ограничений. Пробовал давать ему волю, то 8-9 часов в день насиживает".

"9 часов в телефоне. Это целый рабочий день. Ошалеть можно".

"Так это 7-9 хоть на перекуры отвлекаются, а спросите в 1-6, там вообще будет 10-12 часов".

"Дочке 13 лет, телефон не смартфон. Раньше я объясняла, что это польза для нее в первую очередь. Сейчас уже и объяснять не надо – смартфон не хочет".

