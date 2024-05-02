Имеет ли право ребенок пересдать неудовлетворительную оценку по концепции НУШ. Разъяснение юриста

Ученики начальной школы могут улучшить итоговую оценку согласно правилам внедрения реформы Новой украинской школы. Юрист Общественной организации "РОДИТЕЛИ SOS" Роман Бондаренко объясняет, что законодательство не конкретизирует, каким образом родители должны сообщить о желании изменить результаты обучения ребенка. Поэтому специалист советует обращаться с соответствующим письменным заявлением к руководителю школы.

В таком случае учитель может предложить составить индивидуализированную диагностическую работу, которая покажет уровень знаний именно из того блока, который школьник хочет улучшить. Об этом Бондаренко рассказал в интервью НУШ. Он отметил, что педагоги должны за 10-15 дней до завершения учебного года ознакомить родителей с предварительными итоговыми оценками по каждому блоку.

По словам эксперта, будут учитываться только результаты, подтверждающие улучшение испытания.

В 5-11(12) классах корректировать можно только семестровую оценку, в то же время изменения тематической по закону не предусматривается.

Эксперт отмечает, что чтобы изменить оценку за семестр, необходимо обратиться к руководителю учебного заведения в течение трех дней после его выставления. После чего директор школы должен создать комиссию и утвердить график оценивания.

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"Члены комиссии готовят задачи, которые согласны на заседании школьного методического объединения и утверждаются руководителем учебного заведения. Задания должны включать в себя содержание всех тем, которые изучались в течение семестра. Оценивание проводится в письменной форме", – отмечает юрист.

Скорректированная оценка выставляется только в случае, если она выше предыдущей, в противном случае записей о ее изменении не производится.

Изменить годовую оценку можно путем повторного семестрового оценивания за один или два семестра. Оно проводится в письменном виде и охватывает содержание всех тем, изученных в течение определенного периода. Оформляются результаты годового оценивания соответствующим приказом директора школы.

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