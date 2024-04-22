Как фамилия влияет на оценки в школе: неожиданные результаты исследования

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Как фамилия влияет на оценки в школе: неожиданные результаты исследования

Специалисты Мичиганского университета (США) сообщили, что ученики, фамилии которых начинаются на первые четыре буквы алфавита, в среднем имеют более высокие оценки за контрольные работы. В то же время школьники и студенты, фамилии которых начинались на последние буквы алфавита, имели разрыв в 0,6 балла по 100-балльной шкале, который никак не был связан с качеством самой работы.

По мнению ученых, это происходит из-за того, что к концу проверки учитель устает от нагрузки. Такие результаты стали известны из опубликованного исследования SSRN.

Как фамилия влияет на оценки в школе: неожиданные результаты исследования

В заключении исследователи советуют ввести проверку работ, в которой последовательность будет случайной, а не по алфавиту.

Специалисты исследовали более 31 миллиона записей об оценках в Мичиганском университете в период с 2014 по 2022 год. В выборку включили более 850 тысяч работ, проверяемых 21 тысячей преподавателей.

По словам исследователей, такой эффект можно наблюдать в течение всего учебного курса, что затем будет влиять на перспективы трудоустройства.

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Как фамилия влияет на оценки в школе: неожиданные результаты исследования

Напомним, согласно исследованию, проведенному независимой аналитической платформой, украинские дети, чьи родители учились не менее 14,5 лет, показали лучшие результаты по чтению и математике, чем школьники, чьи родители имеют не более 9 лет образования. Ученики, у которых родители получали образование в течение 12 лет, были склонны планировать учиться в университете в будущем. Кроме того, исследователи отметили, что одним из факторов, влияющих на формирование учебных результатов, является семейная среда, в частности уровень образования родителей.

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