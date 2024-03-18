Как одиночество в средней школе оказывает влияние на успешную карьеру. Результаты исследования

По данным исследования, которое провел Королевский колледж Лондона и Университет Гринвича, дети, чувствующие себя одинокими в средней школе, имеют меньше шансов на успешную карьеру. В частности, такие школьники чаще остаются без образования, работы и считают себя имеющими более низкий социальный статус. Авторы анализа предполагают, что это может привести к ущербу в экономике.

В исследовании приняли участие 2232 человека в возрасте 12, 18 и 26 лет, которых оценивали на уровень одиночества и социальный статус, передает The Telegraph. Исследователи обнаружили, что люди, которые раньше чувствовали себя одинокими, испытывали трудности в молодости, даже если у них были знакомые и друзья в окружении.

Автор исследования и психотерапевт Бриджит Брайан заверила, что кроме влияния на психическое здоровье в раннем возрасте, одиночество негативно сказывается и на перспективы трудоустройства, что будет нести последствия для экономики.

"Мы показали, что с раннего детства одиночество может негативно влиять на способность человека конкурировать на рынке труда. Это не только вредит шансам человека в жизни, но и имеет прямые убытки для экономики", – сказала Брайан.

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По мнению исследователей, результаты анализа подчеркивают важность вклада колледжей и школ в популяризацию того, чтобы все школьники и студенты имели равные возможности и поддержку, а также чувствовали себя важной частью коллектива учебного заведения.

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