Имеет ли право учитель обыскивать ребенка на территории школы

Учителя не имеют права обыскивать ребенка на территории школы. Сделать это может охранник в определенных случаях, когда есть основания для этого.

Видео дня

В частности, провести обыск школьника могут в случае, когда ученика задержали во время совершения правонарушения или он выглядит подозрительным. При досмотре должны присутствовать родители или учитель, рассказывают юристы, передает Юристы.ua.

"Учителя не имеют права обыскивать ребенка безосновательно. Ребенка может обыскать охранник в некоторых случаях при наличии оснований. Такими основаниями могут быть задержание с поличным при совершении правонарушения, значительная подозрительность несовершеннолетнего и т.д. При личном обыске правоохранителем должен присутствовать один из родителей или педагог", – говорится в ответе.

Там отметили, что взрослые имеют право жаловаться на нарушение прав ребенка. Сначала это нужно сделать к директору школы, а затем в органы управления образованием.

Кроме того, привлекать к этому можно и полицию. Подать заявление в правоохранительные органы можно в течение 24 часов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, вправе ли учитель выгнать ученика с урока.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!