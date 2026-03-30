"Имеет ли право учитель указывать маме?" В сети дискуссия из-за украинки, которая на 2 месяца повезла ребенка в отпуск посреди учебы

Анна Боклажук
Моя Школа
663
В сети разгорелась дискуссия на тему возможности длительного отпуска с ребенком во время учебного года. Мнения пользователей разделились: одни считают, что это недопустимо, ведь программу придется догонять, другие же уверены, что все зависит от жизненных обстоятельств.

Обсуждение началось под постом образовательного консультанта Натальи Сарвади, которая рассказала в социальной сети Threads историю своей знакомой, которая повезла ребенка в отпуск на два месяца посреди обучения. По словам автора, учительница этого мальчика была категорически против и теперь требует учиться во время отдыха.

В комментариях пользователи пишут разные мнения по поводу ситуации, которая возникла. Некоторые указывают на то, что задача учителя – учить ребенка, а не воспитывать родителей. Другие же напоминают о том, что школьное образование является обязательным, и забрав ребенка во время учебного года, мама нарушает его право на образование. За это, согласно закону Украины, можно получить штраф.

Пользователи, чьи дети имеют опыт обучения за рубежом, рассказывают, какие правила действуют в других странах и пишут о том, что в большинстве других стран ребенка невозможно просто забрать с учебы посреди года.

"В Европе очень строгие правила в этом отношении, должны быть очень веские причины пропускать уроки, как вы понимаете - отпуск не является таковой", "Нравится вам или нет, но мама таки нарушает право ребенка на образование. Школьное является обязательным", – пишут в комментариях.

Также есть те, кто напоминает о возможности перевода на домашнее обучение, если жизненные обстоятельства сложились так, что ребенок не может посещать занятия очно или онлайн.

"В Украине есть прекрасная возможность перейти на домашнее обучение и никто давить или указывать не будет. В Германии и Великобритании такая мама получила бы не просто давление, а еще и штраф в несколько сотен евро/фунтов, даже за несколько дней пропуска, не то что за 2 месяца"

Напоминаем, ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине усилят контроль за посещением школы. Кабмин принял изменения в порядок ведения учета детей дошкольного и школьного возраста. Принятые изменения предусматривают более оперативный обмен информацией о детях, которые не посещают обучение. Это позволит своевременно реагировать на такие случаи и принимать необходимые меры в рамках законодательства.

