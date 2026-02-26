В Украине усилят контроль за посещением школы: как будут отчитываться полиции за прогулы учеников

Кабмин принял изменения в порядок ведения учета детей дошкольного и школьного возраста. Документ предусматривает усиление контроля за учетом воспитанников детсадов и учащихся средних школ и вводит оперативный межведомственный обмен данными о непосещении ими учебы.

Видео дня

Соответствующее постановление №241 правительство утвердило 25 февраля 2026 года. Об этом сообщил глава ювенальной полиции Украины Василий Богдан.

"Указанные изменения внесены по инициативе управления ювенальной превенции и направлены на совершенствование механизмов взаимодействия между учебными заведениями, службами по делам детей и правоохранительными органами", – пояснил Богдан.

Принятые изменения предусматривают более оперативный обмен информацией о детях, которые не посещают обучение. Это позволит своевременно реагировать на такие случаи и принимать необходимые меры в рамках законодательства.

"Что предусматривают обновления: совершенствование алгоритмов передачи информации между учебными заведениями, органами управления образованием, службами по делам детей и подразделениями Национальной полиции Украины; оперативное информирование о детях, которые не посещают учебные заведения или выбыли из обучения; определение сроков обработки данных и передачи информации", – рассказал Богдан.

Кроме этого, как отметил начальник управления, принятые изменения предусматривают использование цифровых сервисов и автоматизированных информационных систем для быстрого реагирования и усиления системного подхода к защите права каждого ребенка на образование.

Василий Богдан подчеркнул, что обновление порядка позволит ювенальным полицейским оперативнее получать необходимую информацию, эффективнее взаимодействовать с партнерами и своевременно реагировать на ситуации, когда ребенок выпадает из образовательного процесса.

"В центре внимания – безопасность детей, поддержка семей и обеспечение доступа к образованию для каждого ребенка", – отметил глава Управления ювенальной превенции.

Как сообщал OBOZ.UA, в начальной школе может появиться "свободный час", введение которого поддержали почти 60% учителей. Дополнительный период заведение может использовать на предметы или курсы, которые требуют усиления к потребностям учеников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!