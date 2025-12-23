Имеет ли право учитель выйти из школы выпить кофе в кафе, если есть 'окно'? Сеть всколыхнула дискуссия

Украинская учительница обратилась к пользователям сети с вопросом, может ли учитель выйти из школы выпить кофе, если у него свободное время и нет занятий. Педагог также отметила, что директор этого делать не позволяет и заставляет отрабатывать "прогулянное" время после уроков.

Школьная преподавательница анонимно обратилась в группу "Права учителей" в Facebook. Таким вопросом учительница вызвала дискуссию в сети.

"Добрый день! Имеет ли право учитель выйти из школы попить кофе где-то в кафе, если имеет "окно" или два "окна" подряд? Директор говорит, что нельзя, и заставляет отрабатывать "прогулянное" время после уроков", – говорится в сообщении.

Украинцы были удивлены такой реакции директора, сравнивая ситуацию с тем, что учительница находится в рабстве. Кроме того, они отмечали, что это время не оплачивается, поэтому педагог может заниматься личными делами в "окно". Они советовали школьной преподавательнице указать на то, чтобы ей платили за то время, когда у нее нет уроков, и, возможно, он поймет свою ошибку в требованиях.

"Должно быть, вам "окна" не оплачивают, поэтому это ваше время и вы проводите его по вашему усмотрению".

"Ого, а где вы такого директора взяли? Он рабовладелец?"

"Тогда пусть вам "окна" оплачивают как уроки".

"А директор будет вам оплачивать "окна"? Это ваше личное время. Можете ходить даже на свидания".

"Какой ужас! Как можно не разрешать? Конечно, вы имеете право выпить кофе и решить любые личные вопросы".

Кроме того, некоторые из коллег педагога рассказывали, что уехали за границу и, проработав там учителем, больше не хотят возвращаться в украинскую школу. Именно это, по мнению школьных преподавателей, является одной из причин, почему молодежь не хочет поступать на педагогические специальности.

