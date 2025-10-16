Имеет ли право управление образования без предупреждения проверять работу школы: разъяснение

Управление образования должно направить письменное уведомление о проведении плановой проверки не позднее чем за десять дней до ее начала. При проведении внеплановых проверок и институационных аудитов, орган, который их проводит, обязан размещать на своем сайте перечень актов законодательства в сфере образования.

Об этом рассказала заместитель начальника управления – начальница отдела оценки учебных заведений управления институционального аудита Государственной службы качества образования Елена Святенко в интервью медиа НУШ. Основаниями для проверки могут стать обращения лиц с сообщением о нарушениях, необходимость проверки выполнения распоряжения об устранении нарушений, обращение образовательного омбудсмена.

Предметом проверки являются только те вопросы, потребность в изучении которых стала основанием для ее проведения. Повторная провер ка по тому же факту, который был основанием для проведения предыдущей проверки, не допускается.

Кто должен проводить проверку

Государственная служба качества образования Украины или ее территориальные органы. Комиссия для проведения проверки должна включать не менее трех человек.

В состав комиссии не могут быть включены лица, которые:

являются близкими лицами работников учебного заведения;

имеют конфликт интересов в соответствии с законодательством в сфере предотвращения коррупции.

К проверке могут привлекать третьих лиц в порядке, определенном Законом Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности".

Предметом проверки не могут быть:

режим работы школы (расписание уроков, продолжительность перерывов);

нагрузка учителей;

распределение обязанностей заместителей руководителя учебного заведения;

должностные инструкции педагогических и технических работников;

система оценивания и учебные достижения соискателей образования;

повышение квалификации (аттестация) педагогических работников;

и тому подобное.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, имеют ли правопривлекать учителей к дежурству в укрытиях во время каникул и отпусков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!